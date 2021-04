César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Canciller Marcelo Ebrard informó que el próximo viernes iniciará el registro ante Cofepris de la nueva versión de la vacuna rusa contra el Covid-19, llamada Sputnik Light, que consta de una sola dosis.

En conferencia de prensa virtual, el funcionario anunció la medida como uno de los acuerdos a los que llegó en su reunión de trabajo con el Fondo Ruso de Inversiones, durante la visita oficial que realiza en Moscú.

Agregó que también se acordó acelerar el proceso para que México pueda envasar la vacuna Sputnik-V.

“La meta estratégica es que en mayo-junio, pueda México empezar a envasar”, indicó.

“Lo que acordamos es que se mandaría vacuna a granel, como lo que estamos haciendo con CanSino o AstraZeneca”.

Comentó que Rusia entrará en mayo en una etapa de vacunación masiva.

“Se les hizo ver cuánta importancia para México tiene el contrato con Sputnik, que esperamos que en mayo no se interrumpa sino que, al contrario, pueda haber un aumento en el flujo”, apuntó.

“Esto lo sabremos el día lunes, en otra conversación que vamos a tener, para conocer el suministro para el mes de mayo”.

El Fondo Ruso confirmó que el envasado de Sputnik-V en México está por iniciar.

“La producción en México comenzará a partir de mayo”, indicó en la cuenta @sputinikvaccine

Ebrard destacó que México no cayó en el juego de propaganda negativa en contra de la vacuna Sputnik-V.

Recordó que México apartó 24 millones de dosis de la vacuna, lo cual no se ha modificado.

“Veremos que decide el sector salud de México respecto a Sputnik Light y cómo se combinaría, si deciden aplicar esa que es unidosis probablemente tengamos que ajustar este proyecto de 24 millones dosis, que son para 12 millones de personas, pero eso ya dependerá más del sector Salud, eso no se ha convenido en este viaje”, planteó.

El Canciller ruso Serguéi Lavrov expresó su confianza en que el envío de vacunas a México continuará sin problemas, conforme al contrato firmado.