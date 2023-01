Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver en definitiva los amparos de empresas privadas contra la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero que ha estado suspendida por jueces federales.

Por medio de su Consejera Jurídica, María Estela Ríos, el Ejecutivo presentó a la Corte en diciembre una solicitud de reasunción de competencia, para que asuma 17 amparos en revisión que, desde 2021 y principios de 2022, están pendiente de sentencia final en los dos tribunales colegiados Especializados en Competencia Económica.

Se trata de recursos que el Gobierno federal promovió para impugnar sentencias de primera instancia, en las cuales los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro declararon inconstitucionales los aspectos centrales de la reforma, entre ellos el despacho preferente para la energía generada por plantas de la CFE o de productores privados que trabajan exclusivamente para CFE.

Estos temas fueron discutidos por el Pleno de la Corte en abril de 2022, al revisar una acción de inconstitucionalidad diputados de Oposición, pero si bien en varios casos hubo seis o siete votos por invalidar las normas, en ninguno se alcanzaron los ocho votos necesarios por lo que no hubo pronunciamiento alguno del Máximo Tribunal.

Posteriormente, la Corte tardó seis meses en revocar un acuerdo que le impedía a los tribunales colegiados resolver los amparos, sin que hasta ahora hubieran resuelto alguno.

Para conceder estos amparos, bastan seis votos en el Pleno de la Corte o tres votos en una de las Salas. Si bien los amparos no pueden invalidar la reforma con efectos generales, si la tornarían inoperante, pues exentarían de su aplicación a todas las empresas que presentaron alrededor de 200 demandas.

Por lo pronto, la Corte apenas solicitó antes de sus vacaciones de diciembre a los tribunales colegiados que le informen el estatus de los recursos.

La reasunción de competencia –por la cual la Corte interviene para sacar de los tribunales colegiados un asunto sobre el que tiene competencia originaria– no será automática, pero se puede decidir incluso en una sesión privada del Pleno, ante la importancia del caso.

De reasumir el tema, la Corte primero tendría que aclarar si la reforma a la LIE causa perjuicios a las empresas privadas por su sola entrada en vigor, o si se requieren actos concretos de aplicación para que puedan ampararse.

De la Peza y Gómez Fierro sostuvieron que la ley afecta con solo entrar en vigor, y por eso la suspendieron. Pero a partir de julio de 2021, los dos tribunales colegiados empezaron a revocar estas suspensiones, precisamente con el argumento de que la ley requiere actos de aplicación para afectar a las empresas.

En cuanto al fondo de los amparos, ambos jueces han concluido que la reforma de Morena a la LIE viola las reglas Constitucionales del sector eléctrico vigentes desde 2013, que ordenan libre competencia en generación, dejando el monopolio del estado solo en transmisión y distribución.