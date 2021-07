Softbol contra las cuerdas

Aunque el desempeño no ha sido malo, los resultados para el softbol mexicano no han llegado, sumando hasta el momento tres derrotas en tres partidos y en dos de ellos yéndose sin anotar carreras. El sábado por la madrugada el equipo mexicano cayó por 2-0 ante Estados Unidos en lo que fue su tercera derrota del torneo y poniendo complicado su pase a los juegos por medalla, recordando que clasifican los cuatro mejores de los seis equipos participantes.

Dallas Escobedo no tuvo una buena apertura complicando la tercera entrada con dos peloteras estadounidenses en juego. Esto causó que Danielle O´Toole entrará al partido tratando de sacar el rollo sin daño al no tener outs en la cuenta, al principio consiguió sacar a dos rivales, por lo que se esperaba un buen resultado, pero después de tener la casa llena recibió un imparable por parte de Ali Aguilar que produjo dos carreras para Estados Unidos.

Por más que México intentó e incluso tuvo jugadoras en base, no pudo hacerle daño a Estados Unidos llegando al final del partido que fue una tristeza más para las peloteras aztecas. Sin embargo, no todo está perdido. Si México logra ganar sus dos últimos encuentros podría causar un triple empate con marca de 2-3 con Australia e Italia, por lo que se definiría por diferencia de carreras. El primer paso lo tendrán que dar hoy cuando se enfrenten a Australia a las seis de la mañana tiempo de México.