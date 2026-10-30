La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la creación del municipio de Villa Juárez por parte del Congreso del Estado, pero dejó sin efectos los artículos transitorios segundo y tercero, que contemplaban la elección de su primer Ayuntamiento en 2027.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra ajustó su proyecto de resolución sobre la creación del municipio de Villa Juárez, que originalmente proponía invalidarla, luego de incorporar observaciones de otros integrantes del Pleno. La resolución obtuvo siete de los nueve votos.

La Corte invalidó las disposiciones que establecían la elección del primer Ayuntamiento de Villa Juárez en 2027 y la integración de un Concejo Municipal Provisional, al determinar que fueron publicadas fuera del plazo constitucional de 90 días previos al inicio del proceso electoral local 2026-2027.

No obstante, el máximo tribunal reconoció la competencia del Congreso de Aguascalientes para crear nuevos municipios y precisó que esa facultad debe ejercerse sin contravenir las restricciones constitucionales en materia electoral ni afectar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 125/2026, el Pleno determinó que el Decreto 566, mediante el cual se creó el nuevo municipio de Aguascalientes, contenía disposiciones con efectos directos en la organización de los comicios, por lo que debían cumplir con lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal.

El decreto fue publicado el 7 de septiembre de 2026, mientras que el proceso electoral local comenzó el 9 de octubre del mismo año, por lo que entre ambas fechas transcurrieron apenas 32 días, periodo inferior al mínimo de 90 días establecido por la Constitución.

La SCJN explicó que el plazo de 90 días busca garantizar que las reglas electorales se conozcan oportunamente, que los cambios legislativos puedan impugnarse y que las posibles controversias sobre su constitucionalidad se resuelvan antes del comienzo de las elecciones.