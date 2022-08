MONTERREY, N.L.- La gira que por dos años compartió con Gloria Trevi fue para Alejandra Guzmán sencillamente apoteósica, pero con Paulina Rubio, con quien hizo mancuerna menos de dos meses, la rockera sólo «sobrevivió».

Aunque no abundó en detalles de lo que fue el Tour Perrísimas al lado de «La Chica Dorada» y que sólo presentaron en Estados Unidos, la Guzmán, quien tiene una cita en la Arena Monterrey el 26 de agosto con su show Tuya, irónica respondió «¡excelente mancuerna, wow!», cuando se le cuestionó sobre su experiencia con la ex Timbiriche.

«Hay cosas en la vida que me sorprenden de mí misma», señaló la Reina de Corazones al hacer referencia al tour con Paulina, «una de esas es haber sobrevivido y creo que eso es en gran parte por estar en mi centro ¡lo logré!».

De quien sí hizo referencia por su trabajo juntas fue de la Trevi porque en el escenario ambas pelearon por ser mejores, pero desde la línea del respeto.

«Con Gloria sí fue apoteósico porque realmente fue mi rival, sí salimos a comernos el escenario y ver quién podía más». (Paula Ruiz/Agencia Reforma)