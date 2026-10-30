Emilia Xiomara Martínez Ruiz Agencia Reforma

Sevilla, España: Un fisioterapeuta mexicano de 26 años se salvó del accidente ferroviario ocurrido en España porque no alcanzó a abordar el tren, reportó el diario El País.

Rodrigo Hernández, originario de Aguascalientes y residente en Oklahoma City, Estados Unidos, había llegado a Madrid el 27 de octubre para pasar unos días de vacaciones. Tenía previsto viajar a Sevilla con su primo Fernando Calvillo, de 45 años, el esposo de éste y un amigo. Los cuatro habían comprado boletos para el mismo convoy, en el vagón 8, uno de los más afectados por el choque. Sin embargo, Hernández no abordó porque la noche anterior celebró su cumpleaños con amigos y se quedó dormido. Su primo y su esposo, en cambio, decidieron descansar para tomar el tren temprano.

De acuerdo con el relato publicado por El País, el joven se enteró del accidente cuando un amigo lo despertó con la noticia. Al intentar comunicarse con sus familiares, no obtuvo respuesta. La preocupación aumentó cuando otro familiar, desde Estados Unidos, compartió la ubicación del Apple Watch de Fernando, cuyas coordenadas coincidían con el lugar del siniestro.

Horas después, Hernández recibió noticias de Lawrence, el esposo de su primo, quien había sobrevivido y se encontraba hospitalizado en el centro médico Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. El hombre sufrió diversas lesiones, principalmente en las piernas, y tuvo que ser intervenido.

Según contó Hernández al diario español, Lawrence le relató que, al momento del impacto, tenía los ojos cerrados y se preparaba para dormir. Tras el choque quedó atrapado debajo de maletas y partes del vagón. Escuchaba gritos y temía no sobrevivir. Finalmente, varias personas lo ayudaron a salir y permanecieron junto a él hasta su traslado al hospital.

Fernando, sin embargo, seguía sin ser localizado. Ambos viajaban en los asientos 7C y 7D, mientras que Hernández y su amigo tenían reservados los lugares inmediatamente delanteros, 6C y 6D, detalló El País.

Ante la falta de noticias, el mexicano acudió a las autoridades para proporcionar una muestra de saliva y aportar su ADN, con la esperanza de que las pruebas permitan identificar a su primo. También difundió una descripción física y de la vestimenta que podría llevar al momento del accidente.

El joven pasó la noche en el hospital acompañando a Lawrence y posteriormente acudió a un centro habilitado en Toledo para atender a los familiares de personas desaparecidas. Ahí, según la crónica de El País, decenas de personas esperaban noticias de sus seres queridos, entre muestras de dolor e incertidumbre.

Aunque todavía no tenía información sobre Fernando, Hernández recibió indicios de que algunos nombres de las listas de víctimas podrían estar equivocados, por lo que mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.

«Lo increíble es que yo me quedé dormido», dijo al recordar que no abordó el tren que tenía previsto tomar junto con sus familiares, de acuerdo con el testimonio recogido por el diario español.