María Fernanda Tellez Albarran Agencia Reforma

CDMX. -La actriz Mamie Laverock, de 19 años, fue sometida a 25 cirugías desde su caída de un quinto piso, familia asegura que se encuentra bien.

De acuerdo con TMZ, la estrella de When Calls the Heart está en espera de otra intervención para salvar su vida.

«No tenemos más que gratitud hacia los médicos y enfermeras que han sido ejemplares en su atención desde el 26 de mayo. Mamie está ‘bien’ en comparación como cuando llegó. Está bien porque ha sobrevivido a estas extensas cirugías, está soportando un dolor tremendo y continúa sin darse por vencida», actualizó su familia.

La familia de Mamie Laverock abrió una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos para el pago del hospital, hasta este momento han logrado recaudar más de 26 mil dólares.

La actriz Johannah Newmarch, quien interpreta a la madre de Laverock en pantalla, Molly Sullivan, pidió apoyo para la familia en una publicación en X.