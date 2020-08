Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Con sus cuentas congeladas por Hacienda, por un supuesto adeudo con el SAT, y sin poder trabajar como solía hacerlo debido a la pandemia, Enrique Guzmán ha visto mermar su economía.

El cantante, quien el sábado 29 de agosto, a las 20:00 horas, desde la plataforma eTicket, dará su primer concierto live streaming “Enrique Guzmán a la Carta”, dijo que la situación financiera en el país y el mundo es cada día más difícil.

“La vida no se ha abaratado para nada, un bolillo cuesta lo que costaba antes del virus y no puedes comprar medio bolillo”, comentó Guzmán, “afortunadamente el lunes 1 de agosto volvieron a trabajar los juzgados (donde llevan su caso), estuvieron parados cuatro meses”, comentó el artista de 77 años.

“Mis cuentas siguen congeladas… estoy haciendo milagros (con el dinero que cuenta), comprando bolillos de diez centavos como se pueda”.

Detalló que en su casa los gastos no paran, pues su personal de servicio sigue cobrando igual que antes de la pandemia.

“Mi hija, mi nieta y mi mujer viven conmigo. La gente del servicio de mi casa, los choferes, todos siguen trabajando conmigo, recibiendo su sueldo normalmente porque algún guardadito dejé por algún lado escondidito que no ha intervenido Hacienda para nada”.

El proceso para recuperar sus cuentas bancarias, las cuales tiene meses que le congeló el SAT, es lento, indicó, pero él seguirá a la espera que todo se arregle.

“Se va a resolver tarde o temprano. Tarde porque la ley mexicana así es, yo no tengo prisa”.

Mientras, compartió que tiene mucho cuidado con su esposa, Rosalba Welter, quien padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimiento que obstruye el flujo de aire.

