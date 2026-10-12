Sergio Alonso Méndez

La Noticia:

La asesina convicta Christa Pike se encuentra “enojada y confundida” tras haber sobrevivido hace una semana a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, informó Randy Spivey, uno de sus abogados… (bbc.com).

Comentario:

La corte de Tennesse está confundida por el caso de Christa Pike. Habiendo sido juzgada y recibido la pena de muerte en 1996 y luego de resultar infructuosas todas las apelaciones de sus abogados, incluyendo la solicitud de clemencia hacia el gobernador del estado, fue llevada a la cámara letal en septiembre de 2026 (30 años después del juicio original). La idea es que una inyección que bloquea el cerebro para que ya no mande señales al sistema respiratorio es mortal por naturaleza. Sin embargo, en su caso, la droga reventó las venas y se quedó en los brazos dejándola grave, pero viva. Fue llevada a un hospital donde buscaron eliminar el veneno. ¿La regresarán a la cárcel y buscarán matarla después? ¿La pena de muerte debe incluir tortura?

Ficción (semi): “Ms Pike, mañana es el día de su ejecución, ¿qué desea como última cena?”, “Calamares de las Islas Marshall”, “Disculpe, pero no hay”, “Vaya a buscarlos, yo me espero”, “¡Muy Buena! Mire, muchos piden filete miñón con pay de queso, también enchiladas de mole oaxaqueño con buñuelos, o el más popular: dogos de Hermosillo con coyotas. ¿Qué se le antoja?”, “No podría comer pensando que es mi última vez. Olvídelo”. En la cámara de la ejecución: “Ms Pike, estire su brazo”, “Oiga, tenga cuidado, mis venas son muy delgadas”, “Eso dicen todos”, “En serio, traiga un enfermero del IMSS, ellos canalizan muchas veces al día”, “Lo lamento, relájese, despertará en… ¿Quiere un pastor o un sacerdote?”, “Soy budista ¿tiene un monje tibetano?”, “Le vamos a quedar mal… Un piquetito”.

¿Qué se puede hacer o pensar en esos momentos? “Me dormiré y despertaré en el más allá, en el cielo (difícil por haber cometido un asesinato) o infierno (lo más probable, aunque tenga remordimientos de lo que hice) ¿cómo serán los demonios? Me está dando sueño…”.

Realidad: Christa se quedó dormida y no se dio cuenta cuando insertaron el fatídico pentobarbital. No sintió más hasta que despertó en la cama de un hospital. Lo primero que vio fue a un enfermero de bata blanca (sin cuernos) y sus primeras palabras fueron: “¿En dónde estoy? ¿Quién es usted?”. Sus brazos estaban hinchados y no los podía mover. De todos modos, un brazo y sus dos piernas estaban esposados a la cama. Su mente estaba borrosa y tardó tiempo en darse cuenta de que estaba viva. Sus abogados la describieron como “confusa y molesta”. Le explicaron que luego del fallido intento de ejecutarla, los médicos decían que algo del veneno iba a atrofiar su cerebro y que estuvieron a punto de desconectarla. Los abogados mencionan que van a esperar a que esté más lúcida para saber qué desea hacer.

Nadie duda que lo que le ocurrió se puede traducir como una tortura. ¿La dejarán vivir considerando que con esta experiencia ya pagó su crimen? Treinta años en el pabellón de los condenados a muerte, negación de perdón por parte de la familia de la víctima, negación de clemencia por parte de las autoridades, doble intento de ejecución y aun así sobrevivir… Difícil externar una opinión de qué hacer con ella.

Lo que uno puede decir es que Dios no la dejó morir. El porqué, imposible saberlo. ¿Para reconsiderar la pena de muerte? ¿Para que dé su testimonio a jovencitas infractoras? ¿Para que cambie el budismo por el cristianismo? ¿Para finalmente buscar el perdón de la familia de la víctima? ¿Cómo saberlo? Una cosa es cierta, la pena de muerte es más venganza que justicia.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com