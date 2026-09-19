Las universidades se encuentran entre las instituciones con mayores niveles de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción, destacó Marcela López Serna, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Señaló particularmente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) por ubicarse entre las instituciones que presentan los niveles más altos de cumplimiento.

Explicó que las instituciones de educación superior enfrentan diversas obligaciones en materia de transparencia y están sujetas a distintos mecanismos de revisión y fiscalización, entre ellos los realizados por el órgano superior de fiscalización, las contralorías internas y la Auditoría Superior de la Federación.

Esta situación implica que deben atender una amplia serie de requerimientos para mantener sus procesos de rendición de cuentas, agregó.

López Serna señaló que el incremento de estas obligaciones responde a la necesidad de avanzar hacia instituciones y gobiernos más transparentes, por lo que la cantidad de requerimientos no debe utilizarse como justificación para incumplirlos.

Como segundo punto, la comisionada presidenta reconoció que las recomendaciones emitidas por los Sistemas Anticorrupción no tienen carácter vinculante, tanto en el ámbito nacional como en el estatal. Explicó que los Comités de Participación Ciudadana no cuentan con facultades para perseguir o sancionar actos de corrupción, sino que sus atribuciones se concentran en la prevención y la vinculación.

Aun sin carácter obligatorio, existe un mecanismo de seguimiento mediante un semáforo que permite conocer el avance de cada ente público. Conforme se implementan las recomendaciones, los indicadores cambian de color hasta llegar al verde, cuando se considera que fueron cumplidas en su totalidad, explicó.

La comisionada presidenta destacó que este seguimiento se revisa en las reuniones del Comité Coordinador, con el propósito de conocer el avance de las instituciones y mantener la presión para que atiendan las recomendaciones emitidas.