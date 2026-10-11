El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta actualmente con 16 mil 612 vacantes disponibles en Aguascalientes, distribuidas entre mil 695 centros de trabajo y empresas participantes, informó Aldo Ruiz Sánchez, titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar.

El funcionario detalló que, pese a la amplia oferta de espacios, solamente 2 mil 352 jóvenes se encuentran incorporados al programa y reciben capacitación en distintos establecimientos de la entidad. Desde su implementación en 2019, el esquema ha registrado un total de 33 mil 672 aprendices en el Estado.

Ruiz Sánchez explicó que el sector industrial identificó desde el inicio una oportunidad para formar trabajadores conforme a sus necesidades, mediante un periodo de capacitación que puede facilitar su posterior contratación. Este mecanismo permite a las empresas preparar personal y, al mismo tiempo, ofrece a los participantes la posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia directamente en un entorno laboral.

Señaló que la participación de las empresas industriales se ha mantenido y mencionó a Nissan como ejemplo de las oportunidades que pueden surgir cuando un aprendiz concluye satisfactoriamente su capacitación y logra incorporarse a una plantilla laboral.

Finalmente, destacó que el propósito central del programa es brindar a los jóvenes una primera experiencia de trabajo, fortalecer sus habilidades y mejorar sus posibilidades de contratación una vez concluida su formación, mediante la vinculación con empresas y centros productivos de Aguascalientes.