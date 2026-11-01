SNTE interviene en 15 casos de maestros

La secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adriana Ochoa Díaz, informó que la organización mantiene bajo seguimiento jurídico 15 casos de trabajadores de la educación, entre ellos denuncias contra docentes y conflictos relacionados con el ejercicio de su labor.

La dirigente sindical explicó que, cuando se considera que existen acusaciones falsas contra maestros, el área jurídica del sindicato promueve las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. No obstante, señaló que la prioridad de la organización es fomentar una cultura de respeto hacia el magisterio y evitar que los conflictos lleguen a instancias judiciales.

Ochoa Díaz indicó que el número de asuntos atendidos varía según el nivel educativo y las circunstancias de cada trabajador, por lo que el área jurídica mantiene el seguimiento de los casos que requieren acompañamiento y representación sindical.

Respecto a las inconformidades manifestadas contra directivos escolares, particularmente mediante mantas colocadas en la Escuela Normal, la secretaria general señaló que las actividades del plantel continúan con regularidad, sin que los señalamientos hayan interrumpido su funcionamiento.