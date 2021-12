Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Quienes cuentan con el esquema completo de la vacuna Sinovac no han tenido mayor problema con la variante Ómicron, aseguró Alberto Medina Chanona, vocero de la farmacéutica en México.

Dijo que, de acuerdo con resultados preliminares, no se ha disparado ni la hospitalización ni la mortalidad a causa de esta variante en quienes están inmunizados con dicha vacuna.

«A lo mejor si detectábamos que no era totalmente eficiente como con las (variantes) anteriores. Nos dimos cuenta que sí, más fácilmente, las personas vacunadas se enferman levemente con la variante Ómicron, pero sí da una protección bastante buena contra hospitalización y muerte», indicó.

Aseguró que además autoridades de Sinovac en China han indicado que según la tecnología con la que cuentan, si la nueva variante fuera de gravedad o aparece otra que sea también de importancia, es posible tener en tres meses una nueva vacuna.

«Nosotros ya teníamos el conocimiento de que la plataforma que utilizamos para hacer la vacuna, que es de virus inactivado nos daba una protección más completa. Esta tecnología permite hacer fácilmente una nueva vacuna en cuanto tengas descodificado la genética de la variante del virus que corresponda», afirmó.

Por otra parte, dijo, un estudio en 14 mil participantes de 6 meses y hasta 17 años que se realiza en Chile, Kenia, Malasia, Filipinas y Sudáfrica mostró que la efectividad del biológico en menores es muy apegada a la de los adultos.

Es decir, 66 por ciento de eficacia en prevenir enfermedad; 87 por ciento, hospitalización, y 86 por ciento, muerte.

Además, el estudio registró de 2 a 2.5 por ciento de efectos adversos, como dolor y enrojecimiento en el área de aplicación de inyección

Medina Chanona indicó que la farmacéutica ya concluyó el contrato con el Gobierno mexicano de 20 millones de dosis, por lo que 10 millones de mexicanos han sido inmunizados con esta vacuna de esquema de dos dosis; sin embargo, si el País lo requiriera la empresa cuenta con la producción.

«Si en un momento dado el Gobierno de México le solicita al laboratorio vacuna, de inmediato se puede surtir, no tenemos problemas de producción, la vacuna Sinovac es la que más se ha producido en el mundo.

«Van arriba de 2 billones de dosis que se han puesto en todo el mundo, entonces la capacidad de producción es muy alta y si el Gobierno de México decidiera integrar dentro de su política de aplicación de vacunas no tiene ningún problema el laboratorio en poder cubrirla».

