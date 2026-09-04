Dirigentes sindicales del sector salud de distintos estados fijaron en Aguascalientes una postura común frente a la transformación del sistema nacional de salud y advirtieron que cualquier reforma deberá garantizar los derechos laborales, la capacidad hospitalaria y la calidad de la atención.

En rueda de prensa, Francisco Javier Araiza Méndez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Aguascalientes, acompañado por Javier Maldonado Torres, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de Salud (FENASS), y representantes de Jalisco, manifestó su preocupación por las dificultades que ha enfrentado la federalización de los servicios mediante el IMSS-Bienestar.

El líder de la FEDESA aclaró que la postura sindical no representa una confrontación ideológica con el Gobierno Federal, sino una exigencia para que cualquier modificación se realice con planeación y sin afectar a los trabajadores ni a los pacientes. Señaló que el Programa Institucional IMSS-Bienestar 2025-2030 reconoce obstáculos en la transferencia de infraestructura, personal y recursos, además de problemas administrativos y financieros que han complicado la operación del modelo. Ante este panorama, planteó que Aguascalientes debe analizar la experiencia de otros estados antes de tomar decisiones sobre la conducción de sus servicios de salud.

Respecto al sistema estatal, reconoció las inversiones realizadas en infraestructura y servicios especializados, aunque señaló que persisten algunas necesidades, como atender el déficit de personal, fortalecer los distintos niveles de atención y evitar una concentración excesiva de pacientes en el Hospital Hidalgo. Los dirigentes manifestaron su intención de participar en cualquier discusión sobre una eventual transformación del sistema de salud en Aguascalientes y sostuvieron que los trabajadores deben ser considerados en las decisiones que impacten la operación de hospitales y servicios médicos.