La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales obligará a las empresas y organizaciones sindicales a modificar horarios, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, por lo que actualmente se analizan distintas modalidades para implementar esta disposición sin afectar los ingresos de los trabajadores, informó Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

Explicó que las negociaciones ya comenzaron en algunas empresas, aunque todavía no existen acuerdos generalizados, debido a que cada sindicato tiene libertad para establecer las condiciones particulares de aplicación de la reforma.

Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa está concentrar la reducción de dos horas en la jornada del sábado, de manera que los trabajadores laboren menos tiempo ese día, pero conserven el pago correspondiente a los siete días de la semana, incluido el descanso obligatorio.

Otra posibilidad consiste en distribuir la reducción de horas a lo largo de la semana, mediante ajustes en los horarios de entrada y salida. Señaló que las empresas y los sindicatos deberán definir los mecanismos más convenientes de acuerdo con sus actividades productivas y las condiciones establecidas en cada contrato colectivo.

Indicó que las revisiones contractuales todavía se encuentran en una etapa inicial, pues durante la semana anterior participó en la firma de algunas solicitudes relacionadas con estos procesos. Estimó que será en enero cuando se tenga un panorama más preciso sobre los acuerdos alcanzados.

Advirtió que uno de los aspectos que la CTM revisará con mayor atención es la posibilidad de que las empresas pretendan ampliar los periodos de descanso durante la jornada laboral como una forma de compensar la reducción de horas.

Por otra parte, se refirió a la incorporación de nuevos mecanismos de registro de asistencia y al uso de relojes checadores para verificar el cumplimiento de los horarios laborales.