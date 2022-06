El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Araiza Méndez, señaló que el Gobierno del Estado, a menos de 100 días de terminar la administración, deja un Hospital Miguel Hidalgo con muchas carencias y problemas sin resolver.

Calificó de lamentable que el Gobierno del Estado empiece una campaña de difusión donde resaltan el mensaje de Cumplido al 100, cuando la realidad es que, al Hospital Miguel Hidalgo no se le cumplió porque dejan muchos problemas como es la falta de personal, que al cambiar de las instalaciones de Galeana al nuevo nosocomio nunca se incrementó la plantilla laboral para cubrir los servicios de un hospital de estas dimensiones, las empresas outsourcing no cumplen con los requisitos mínimos para la contratación de su personal, el poco personal existente trabaja con mucha escasez de material.

Asimismo, dijo que desde hace años se mantiene igual el número de bases y con los mismos códigos, también durante los seis años de la administración en dos ocasiones y en lo que va de este año no se dotó de uniformes anualmente, incumpliendo con nuestro contrato colectivo, pero el mayor error fue adherir al hospital como unidad administrativa del ISSEA, la cual no reconoce su autonomía ni lo importante que es el Hospital Miguel Hidalgo para la sociedad de Aguascalientes.

El líder sindical resaltó que es deplorable que la Secretaría de Salud y el Gobierno Estatal solo ocuparan al nosocomio para presumir el edificio y no se preocuparan de los trabajadores, que muchas veces ostentaron con bandera ajena la labor que realizaban ante la pandemia. “Es por esto que considero importante que sepa la próxima administración estatal que recibirán un Hospital Hidalgo con estos y muchos más problemas”.

Finalmente, Araiza Méndez comentó que cuando la nueva administración esté conformada y lista para tomar funciones, puede contar con el Sindicato para apoyar y trabajar de la mano en solucionar estos problemas, “porque lo que más nos interesa es tener un Hospital Miguel Hidalgo en óptimas condiciones, donde el mayor beneficiado será el paciente y todos los Aguascalentenses”.

