Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras afirmar que su Gobierno está avanzando en materia de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin valores éticos ni principios sólidos sólo quedan delincuentes y corruptos.

En una ceremonia en el Campo Marte con motivo del primer aniversario de la Guardia Nacional (GN), el Mandatario también sostuvo que es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra.

“Así de sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no queda nada, solamente delincuentes, corruptos, malas personas, malos ciudadanos, malos servidores públicos. Por eso, lo principal en el Gobierno que encabezo es actuar con rectitud, con integridad y sobre todo con honestidad, con ética”, expresó.

“Es fundamental no permitir la corrupción y establecer la honestidad como forma de vida y como forma de Gobierno, no olvidemos eso, es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra”.

Ante elementos de la GN que recibieron reconocimientos, el Mandatario recordó una metáfora que atribuyó a un matemático árabe y que hace alusión al valor de la ética.

“Le preguntaron a este gran matemático sobre el valor del ser humano y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a 1; si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será igual a 10”, contó.

“Si también es rico, súmele otro 0 y será igual a 100; si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0; y su valor será igual a mil, pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros”.

Acompañado de los secretarios de Gobernación, Defensa Marina y Seguridad, además de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, López Obrador insistió en la necesidad de cerrar el paso y desterrar a la corrupción del País.

‘Estamos avanzando en seguridad’

Aun cuando los datos oficiales reflejan un alza de los homicidios dolosos y otros delitos, el Presidente aseveró que su Administración está avanzando en el “difícil y minado” terreno de la seguridad pública.

Enfatizó que la base de la estrategia federal de seguridad es atender las causas que originan la violencia, como combatir la pobreza y la marginación y dar a los jóvenes oportunidades de estudio y de trabajo.

“Se está avanzando y se está haciendo, como aquí lo mencionó Alfonso Durazo, en primer lugar atendiendo las causas que originan la violencia, el que haya oportunidades de trabajo para nuestro pueblo, el que se combata la pobreza, la marginación, el que se atienda a los jóvenes para que no sean enganchados por la delincuencia”, mencionó.

“Que tengan oportunidades los jóvenes de trabajo, de estudio, esa es la base de la nueva estrategia de seguridad pública, estamos convencidos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, lo hemos dicho muchas veces, no se puede enfrentar el mal con el mal, al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso es lo primordial”.