Al considerar que la vacunación anti-COVID es voluntaria, también se tendrá que analizar si los maestros que no estén inmunizados podrán volver a las aulas, o quieran hacerlo. Para esos casos, “al maestro que no quiera regresar, se le planteará el retiro voluntario o sustitución, pero el sistema educativo no parará”, expresó el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza.

En conferencia de prensa, luego de participar en la puesta en marcha de la jornada de vacunación a personal docente y de apoyo a la educación, puntualizó que el regreso a las aulas se dará cuando estén dadas las condiciones y, en espera del semáforo verde, se ha comenzado con la vacunación a los trabajadores de la educación y se evalúa que los planteles estén en condiciones de arrancar. Además, dejó de manifiesto que la aplicación de la vacuna es un tema totalmente voluntario y “somos respetuosos, hay que analizar la toma de decisiones en conjunto con la cuestión laboral”, pero no se ha pensado ni cesar ni retirar, aunque, considerando que una vez que vuelvan a las aulas, los alumnos requerirán atención, se tendrá que pensar cómo suplir a los que no puedan o no quieran volver a las aulas, ya sea por falta de vacuna o por no sentirse seguros.

Lo que hay que dejar de manifiesto es que se debe tener una alternativa que no afecte la reactivación de las clases en físico, lo cual debe comenzar a ser revisado por las autoridades competentes, pero, antes que todo, se quiere apelar al compromiso que tiene cada maestro para estar frente a grupo, así que habría que analizar la situación, de darse el caso.

Dio a conocer, asimismo, que la vacunación comenzó ayer, inoculando a dos mil trabajadores de la educación, tanto del sector público como del privado, y este miércoles se activarán otros cuatro centros, con la idea de acabar la jornada el próximo 1º de mayo.

Refirió que se solicitará a la Federación otra remesa de nueve mil biológicos para personal de educación superior y padres de familia que participarán en los consejos estatales de salud.

El regreso a las aulas, en manos del Gobierno Estatal

Por su parte, el representante de la SEP en la entidad, Rafael Sánchez Andrade, destacó que será el Gobierno del Estado el que tenga la última palabra para definir la fecha de regreso a clases presenciales en educación básica, para lo que deberán trabajar en acuerdos con las autoridades educativas, de salud y del magisterio. “Estoy seguro: se vuelva en apoyo a ese ansiado regreso a clases”.