Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura de regresar a clases presenciales en agosto pese a que los menores no están vacunados, pues aseguró que no hay mayores riesgos de Covid-19 para niños y adolescentes.

Asimismo, llamó a que haya control en las escuelas.

“Yo soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia, necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo, para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela”, urgió durante su conferencia desde Palacio Nacional.

“Es la mejor terapia para todos, desde luego no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero ese es un punto que yo voy a defender, de una vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases, está creciendo no mucho, pero si hay contagios, sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes. Se puede tener un buen control, no debe de ser ese el pretexto, la excusa”.

El Mandatario insistió en que el encierro está causando “gran daño” a los niños por el uso de aparatos electrónicos.

“Ya no es posible tener a los niños encerrados en la casa, no es posible eso, que les están causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo mucho de los aparatos, están recibiendo información tóxica”, aseguró.

“Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas”.

Agregó que el País está entre los que han cerrado las escuelas por más tiempo.

“A ver si mañana vemos cómo está el mundo en educación y nosotros somos de los países que más tiempo ha mantenido cerrada la educación presencial, eso no es bueno, ya no podemos seguir con las escuelas cerradas”, sostuvo.

“Van a salir no sé cuántas cosas: primero de que no hay vacuna para los niños, hay que contestar eso, no se requiere la vacuna”.