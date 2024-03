Pedro Roman Zozaya Agencia Reforma

CDMX. – El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que tras el caso de Christian Horner y las críticas de Jos Verstappen en Red Bull todo el ambiente sigue igual de cara al Gran Premio de Arabia Saudita.

«Para mí, no hubo ninguna diferencia. Todas las reuniones con los ingenieros, el aspecto de la competición, todo sigue igual. Sigues hablando con la misma gente. Christian estaba allí en las reuniones de estrategia y marcando sus puntos, ya sabes, todo realmente siguió como de costumbre.

«Y creo que, como piloto de carreras, es donde te centras, y ese es mi principal objetivo para este equipo, para esta organización, centrarse realmente en lo que estamos aquí para hacer, que es ganar la carrera», dijo el mexicano.

Horner fue investigado en las últimas semanas por una supuesta conducta indebida, de la cual fue exonerado, pero esta situación también provocó que el padre del tres veces campeón de la F1 dijera que de seguir podría «explotar» el equipo.

Ante esto, Checo dice que Horner tiene el apoyo del equipo.

«Sí, lo tiene. Y creo que no sólo yo lo apoyo, sino todo el equipo. Obviamente es una persona muy importante en nuestra organización. Y el trabajo que ha hecho en los últimos años, hablan por sí mismo. Y creo que Christian es un jugador de equipo clave en esta organización. Y creo que está totalmente centrado en el lado de las carreras.

«Creo que, ahora mismo, cuando ves los resultados que acabamos de tener, ya sabes, terminamos 1-2, empezamos la temporada con buen pie. Creo que el equipo está trabajando, todavía hay muchas cosas que podemos arreglar de la carrera de Bahréin, y esa es la principal energía en marcha. Desde mi punto de vista, es básicamente en lo que me estoy centrando, y en mejorar lo que hicimos en Bahréin, y ese es el objetivo principal para nosotros», declaró.

El GP de Arabia Saudita se corre este fin de semana, donde el mexicano busca defender el triunfo obtenido en esta pista en 2023.