Continúan los paros en la industria automotriz de Aguascalientes debido a la falta de componentes electrónicos, lo que mantiene la producción en dicho sector a un 65% en lo general, así lo estableció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

El también secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes comentó que esta semana va a seguir siendo difícil para el sector automotriz de la entidad, al señalar que en el caso de Nissan Mexicana, su planta A1 al día de hoy no está trabajando y tal vez reanude labores hasta mañana miércoles, por lo que están a la espera de que lleguen los componentes electrónicos necesarios, que es lo que les sigue afectando a toda la industria en general.

Reconoció que esta va a ser la tónica que va a seguir en el mes de abril y lamentablemente no se ve una solución al corto plazo, sino que no se tiene todavía una garantía de que el suministro de los componentes electrónicos se vaya a dar de manera ordinaria. “Sigue habiendo un desabasto, se siguen teniendo problemas con la producción de estos mismos componentes. Las empresas que los fabrican no han tenido la capacidad para poder absorber toda la demanda que se tiene en este momento a nivel mundial porque son empresas que surten a diferentes armadoras, no nada más a las de México sino a otras armadoras del mundo”.

Detalló que esta situación ha generado que alrededor de 8 mil trabajadores del sector en la entidad se mantengan en paro técnico, aunque afortunadamente el impacto hacia el personal no ha sido tan grande, porque aunque no tienen una actividad productiva, se tiene a los trabajadores en capacitación, otros realizan actividades secundarias, hay quienes llevan a cabo labores de reacomodo y unos más aprovechan para hacer algunos ajustes en los equipos.

Finalmente, Padilla de León subrayó que como representantes sindicales de los trabajadores siguen haciendo lo posible por tener los mejores acuerdos con las empresas del sector automotriz y de autopartes para que sus representados no salgan tan afectados y sobre todo buscar proteger su ingreso. “Esa es la parte fundamental que en este momento nos ocupa y creo que también hemos tenido hasta ahora buena respuesta por parte de las empresas”.