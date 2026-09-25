Alrededor del 95% de las pequeñas y medianas empresas en México no cuenta con algún tipo de seguro, por lo que miles de negocios permanecen expuestos a perder su patrimonio ante robos, inundaciones, incendios u otros siniestros, advirtió Juan Ignacio Morales Camargo, coordinador de Seguros y Fianzas de la CANACO SERVYTUR Aguascalientes.

En rueda de prensa de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Aguascalientes, donde se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención, la educación financiera y el aseguramiento entre empresarios, familias y estudiantes, Morales Camargo estimó que en el Estado la proporción de negocios sin protección podría ser incluso superior al promedio nacional.

Señaló que existen aproximadamente 78 mil PyMEs en el Estado y calculó que unas 5 mil podrían contar con algún tipo de seguro. Los riesgos que más están afectando a los negocios, indicó, son el robo y las inundaciones, además de incendios, daños a instalaciones y responsabilidades frente a terceros.

Respecto al costo, explicó que existen microseguros desde aproximadamente 35 pesos mensuales, dependiendo del giro y las coberturas contratadas. Incluso, señaló que un establecimiento puede contar con una cobertura de alrededor de 100 mil pesos, con un costo aproximado de 800 pesos anuales, aunque las condiciones dependen de cada póliza.

Por su parte, Estela Ramírez, coordinadora de la Semana Nacional de la Previsión, Responsabilidad y Educación Financiera, informó que del 12 al 16 de octubre integrantes de AMASFAC buscarán ingresar a colegios para trabajar con estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

La campaña contempla la presentación de un video informativo y un concurso nacional de dibujo, en el que los alumnos deberán representar la importancia de prevenir accidentes.