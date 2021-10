El Gobierno del Estado está dispuesto a jugarse su resto para que una sola empresa ofrezca el servicio de transporte urbano, lo que diluye las posibilidades de los transportistas locales excluidos de que puedan regresar a lo que fue la actividad de toda su vida.

Lo anterior quedó de manifiesto en la reunión que sostuvo el titular del Poder Ejecutivo, Martín Orozco, con miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), a quienes les explicó en qué consiste el plan que su administración se ha propuesto, para presuntamente mejorar la atención al público.

Anunció que en las próximas semanas los urbanos quedarán integrados en un solo corporativo, en el que, afirmó, participarán empresas locales y foráneas, aunque sólo una es de fuera, de acuerdo con la información oficial y es la que desde ahora lleva la voz cantante, por lo que aquellos que deseen participar deberán someterse a sus designios o correrán la misma suerte que sus ex compañeros.

Asimismo, Orozco Sandoval dijo que una vez que una sola firma controle el servicio se hará una reestructuración de las rutas, con el propósito de hacerlas más funcionales y eficientes, lo que entre paréntesis es algo que se viene ofreciendo desde hace más de medio siglo, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que se haga para determinar los alcances.

Lo que no mencionó el mandatario fue si persiste la idea de que un mínimo de autobuses entren a la zona Centro, que es un propósito que viene desde el inicio de esta administración y que no se ha podido concretar por el firme rechazo de los comerciantes, que saben que entre más dificultades tengan los compradores para acceder al sector comercial preferirán quedarse en sus colonias y acudir a grandes tiendas que hay en varios sectores.

Mientras el Gobierno especifica los movimientos que hará para imponer la reestructuración, los integrantes de la Línea Express continúan adelante en su demanda para que se les autorice trabajar. Por órdenes de la Dirección de Movilidad tienen parados alrededor de 80 autobuses, al negarles el permiso para operar. Este mes es clave para determinar si la justicia está de su lado, o tendrán que buscar nuevas rutas jurídicas hasta lograr que se les reintegre el lugar que tuvieron.

Según el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, se está a la espera que el grupo de autobuseros decida si se participa en el programa que está en marcha, o continúa con su defensa legal, porque este mes se deben aplicar los recursos autorizados por el Congreso del Estado para el renglón de movilidad. De manera abierta el funcionario reconoció que la empresa foránea será la que se haga cargo de toda la operación, con lo que aquellas que son de Aguascalientes fungirían como satélites, además, en un gesto de magnanimidad se ha pretendido que los socios de la Línea Express les vendan sus camiones, pero pretenden pagarles con acciones de una empresa que no está constituida.

Deben observarse dos enfoques sobre este asunto, uno es el de los usuarios que lo único que exigen es que se les brinde un buen servicio sin importar quién lo presente, y el otro es el de los transportistas suspendidos, que de pronto fueron desplazados por una orden oficial sin tomar en cuenta las décadas que tienen en esta labor.

A DEMOSTRAR MÚSCULO

La Iglesia Católica de Aguascalientes invita a los fieles en general a una marcha que tendrá lugar este domingo, a partir de las 11 de la mañana por la avenida Francisco I. Madero, “A favor de la Mujer y de la Vida” y la cual concluirá con una manifestación en la Plaza de Armas.

El propósito es demostrar su rechazo al aborto y otras manifestaciones que atenten contra la vida, por lo que mediante un memorándum se exhorta a los sacerdotes para que en cada misa hagan la invitación y al mismo tiempo que de cada templo acuda la mayor representación posible a esta expresión pública.

De manera simultánea será en todo el país, para dejar patente que en el catolicismo no son admisibles los actos que acaben con un ser en formación, por lo que se espera que los contingentes se reúnan antes de las 11 horas con punto de arranque en la explanada del Sindicato Ferrocarrilero, ubicado en la esquina de Madero y Cosío.

Es la respuesta que tienen los católicos para la recién aprobada despenalización del aborto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se espera que también participen otras asociaciones civiles que han mostrado su rechazo.

En el comunicado de la Diócesis se destaca que la Comisión de Pastoral Familiar, a través del Departamento de Pastoral de la Vida, se encarga de la organización y de promover la participación entre las parroquias, recordándoles que se pida a los asistentes portar en todo momento el cubrebocas, como parte del protocolo sanitario, además que lleven un pañuelo azul y vistan preferentemente de blanco. Asimismo, que tengan presente que esta expresión se hace para demostrar la convicción de la dignidad humana y respeto a la persona en cualquiera de sus fases de desarrollo.

A la misma hora habrá una marcha en la capital del país, en la que además de las organizaciones católicas participarán agrupaciones civiles pro-vida, la cual partirá del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, lo que se replicará en todas la diócesis del país.

En todos los casos será una marcha pacífica, que presente ante la comunidad nacional su punto de vista de de lo que aprobó el pleno de la Suprema Corte, al declarar inconstitucional penalizar el aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa, por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) comenzó una campaña de movilización en contra de la resolución bajo el tema “A favor de la mujer y de la vida”, para ello la invitación en todo el país ha sido a través de los medios tradicionales como son los periódicos y radio y televisión, al igual que en sus redes sociales, esperándose una participación masiva con lo que quede constancia que la mayoría de los mexicanos están en desacuerdo con lo determinado por el máximo tribunal.

EXCESIVA FUERZA POLICIACA

Al observar el pasado 28 de septiembre el número de policías que resguardaban el “orden” en el Centro de la ciudad, hizo retroceder el reloj a 1958-59, cuando soldados a caballo, pertenecientes al 10º Regimiento, subían los equinos en plena plaza de armas a desbaratar los grupos de ferrocarrileros que dialogan sobre la huelga que llevaban a cabo y a la que se oponía el Gobierno. Fueron momentos difíciles para la convivencia social, ya que para la milicia y los policías era un peligro que hubiera tres o más personas platicando, por lo que ordenaban que se retiraran o de lo contrario serían arrestados por “agitadores”.

En efecto, el miércoles anterior se colocó un cerco de policías en torno al Palacio de Gobierno, porque se temía que la marcha de las mujeres que confluyeron para conmemorar el día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro y Libre de Estigmas, fuera a afectar la finca, sin embargo las participantes demostraron su civilidad, al hacerlo de manera pacífica, exigiendo a las autoridades el reconocimiento y la aplicación de sus derechos sexuales y reproductivos.

Poco más de 250 mujeres marcharon por la avenida Madero, desde la calle Cosío y concluyeron en la Plaza de Armas, donde se pronunciaron por el acceso a la educación sexual integral y de calidad, así como que existan abortos seguros, que se erradique la violencia y se haga cumplir y respetar la libertad de expresión, que no sólo sean escuchadas sino que se resuelvan los asuntos que presentan como un derecho que tienen como ciudadanas mexicanas. Demandaron la información necesaria para hacer valer los derechos y las libertades de la mujer, haciéndose una investigación exhaustiva a los casos en que las víctimas han sufrido violencia. También se pronunciaron por una mayor protección, atención psicológica, médica y jurídica a favor de las mujeres, las niñas y las adolescentes, todo lo cual requiere de una pronta respuesta.

CAMINO ANDADO

La misma estrategia que aplicó con la fábula que saldría de aquí Veolia es la que hoy utiliza Teresa Jiménez, al presentar la iniciativa de seguro de desempleo. Es uno más de los planteamientos que registra la recién instalada Cámara de Diputados, de la que forma parte la ex alcaldesa, mismos que no tienen fecha de dictamen, pero esto le permite hablar una y otra vez que está muy preocupada por las personas que se quedan sin trabajo.

Propone que sean 4 mil 400 pesos mensuales por un período máximo de cuatro meses, en que ya debieron buscar un espacio en alguna empresa. Para el arranque del programa se aplicarían 11 mil millones de pesos, aunque no especificó de dónde saldrían.

El punto está en que tendría que recibir la aceptación de la mayoría de los legisladores, por lo tanto puede haber resistencia de los grupos antagónicos y esto retrasaría el fallo tanto tiempo que puede llevarse los tres años de la comisión, sin embargo, para la promovente no es problema ya que en su proyecto personal está pedir licencia a más tardar en diciembre próximo para competir por la precandidatura al Gobierno del Estado.

Cuando anunció hace más de tres años que la empresa Veolia se iría de Aguascalientes se escribió en este espacio que se trataba sólo de una treta política, puesto que la decisión estaría en manos del siguiente presidente municipal, que es cuando concluiría la concesión, pero ella siguió con la simulación, al grado que integró un grupo de consejeros ciudadanos para que dieran su opinión sobre este tema, sin embargo cualquiera que hubiera sido la decisión tendría que entregarse al nuevo edil. Entonces como ahora hubo quienes consideraron que la cancelación de la concesión no era por gusto de alguien o una orden ejecutiva, sino que tendría que haber un procedimiento en que se sopesara los pros y contras de la medida, además que la compañía francesa no va renunciar tan fácilmente a un filón que cada mes le da carretadas de dinero, producto del pago que hacen más de 200 mil usuarios y por si fuera poco las millonarias inversiones que hace el Ayuntamiento en la red de agua potable y alcantarillado.

Por lo tanto, lo del seguro de desempleo queda en el cajón de los pendientes, que tal vez impulsen otros legisladores de la misma filiación, mientras tanto aquí seguirá hablándose de la enorme inquietud que le produce a la diputada que en el país 22 mil 397 compatriotas perdieron su empleo durante el primer trimestre del presente año, de lo que responsabiliza al Gobierno Federal por “no haber hecho algo para poder reactivar la economía”. Mal comienza la propuesta considerándose que los morenistas y sus satélites son muy susceptibles, por lo que si se ataca a la administración lopezobradorista casi en automático negarán el voto, pero ahí seguirán los panistas recordándoles que son malos administradores del país.

QUE SÍ, QUE NO

En una competencia de acusaciones y desmentidos están ecologistas y autoridades municipales, al considerar los primeros que los problemas del Relleno Sanitario no se han solucionado, mientras que la parte oficial sostiene que marcha con un mínimo de contrariedades.

Para el director de Conciencia Ecológica de Aguascalientes, Humberto Tenorio, “el Relleno Sanitario San Nicolás sigue siendo un desastre y se encuentra totalmente desequilibrado, al seguir recibiendo residuos, por lo que urge sacarlo del desquiciamiento en que se encuentra”. Por información que recibieron fueron removidas las viejas celdas del relleno, lo que consideró grave al colocar residuos en las celdas cerradas, lo que lleva a que se derramen los lixiviados al rebasarse el límite físico que tenían que rescatar.

En este asentido “se siguen llevando cerca de 1,200 toneladas diarias a un relleno colapsado. Actualmente tiene por lo menos tres lagunas de oxidación con lixiviados”.

El desastre del Relleno viene desde hace dos años, pero a estas alturas “está colapsado”, reiteró, y por si fuera poco “se ha caído la calidad del sistema de recolección de basura que anteriormente se tenía y muchos contenedores están rotos y los residuos empezaron a escurrir lixiviados, debido a que está perforado el fondo de los mismos”.

Para el Ayuntamiento están equivocados los ecologistas. La alcaldesa interina Cecilia López afirmó que la infraestructura del Relleno Sanitario “no se encuentra sobrepasada ni colapsada, donde los procesos de manejo de lagunas de oxidación y los lixiviados se han estado tratando de acuerdo a las normas”.

Estableció que hace falta acercar mayor información a los ecologistas y los ambientalistas sobre lo que se hace en este particular. Aceptó que la sexta etapa del Relleno San Nicolás se encuentra en la parte final, por lo que para 2022 se depositará la basura en la denominada sexta etapa A, que tendrá una vida útil de seis años. En lo que se refiere a la recolección de basura “se han tenido algunos retrasos y problemas al crecer el volumen de los desechos a causa de la presencia de la lluvia”, lo que ha obligado a crear nuevas rutas para levantar todos los residuos y al crecer la cantidad de desperdicios “se han tenido las mismas dificultades en el Relleno Sanitario, por lo que se tarda más el proceso de compactación”.

Ante la situación que se enfrenta actualmente, la solución está en que la próxima administración destine mayor presupuesto a la Dirección de Limpia, lo que “queda como un asunto pendiente”, reconoció la edil.

ESCENARIO INCIERTO

Ante la cerrazón del Gobierno Federal que impide la libre competencia y restringe las importaciones, podría derivar en una mayor inflación durante 2022, lo que repercutiría en el crecimiento que se reflejaría en menores oportunidades de inversión y empleo.

El Colegio de Economistas de Aguascalientes considera que hay un panorama inseguro, puesto que mientras la inflación actual ronda por el 6% la administración central plantea que el próximo año será entre 3 y 4%, lo que no va a ser tan simple si continúa el aumento en los hidrocarburos, por lo que la inflación subyace en el sector energético, que este año subió hasta en 12%.

El presidente del citado Colegio, José Gil Gordillo, resaltó que en el caso de los combustibles, si continúa el impedimento a la libre competencia y continúan las medidas de limitar la importación, como se observa en el tema del gas, va a repercutir, si no se controla. Hizo hincapié que “muchas empresas le compran a Pemex y así cómo van a competir con el proveedor. Creo que esa parte vale la pena revisarla por parte de la autoridad”.

El presupuesto programado para México en 2022 es de 7 billones de pesos y este año fue de 6.7 billones, por consiguiente dicho aumento “va a presionar en gran medida a los contribuyentes, a la recaudación y a la producción petrolera, de lo cual se desprende que si algo no sale bien el Gobierno va a solicitar créditos. Por una parte “es bueno que haya más presupuesto, pero en la parte del gasto no se muestran cambios. Seguimos en la misma tónica, no hay un fuerte tema para programas sociales de salud, en tema económico de microempresas casi ya no se tienen programas la Secretaría de Economía”, puntualizó.

Hay cuestiones que deberían ajustarse en la estimación de los productos petroleros, puesto que para 2022 calculan 1 millón 800 mil barriles, cuando en estos momentos es de 1 millón 600 mil por los problemas que enfrenta Pemex. Resaltó que también debe ajustarse el crecimiento económico, donde la Secretaría de Hacienda establece que el próximo año será de 4%, pero las mediciones del Banco de México y de otras entidades lo ubican entre 3 y 3.5%, lo que debe analizarse y ubicarlo en su realidad.