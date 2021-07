Este día terminará la vacunación anti-COVID-19 para personas de 30 a 39 años en la capital, al menos en su primera dosis, cuando corresponda el turno de las personas dentro del rango de edad cuyo primer apellido comience con la letra R a la Z. El delegado de Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez, detalló que con ello de manera inmediata se daría inicio a la vacunación de los más jóvenes, es decir, personas de los 18 a los 29 años de edad.

El funcionario federal adelantó que recientemente se recibió un lote de 40 mil vacunas que podrán ser aplicadas a la brevedad posible, sin embargo, advirtió que en caso de que la respuesta del sector de la población más joven no sea la esperada, la jornada de vacunación para ellos podría quedar suspendida para que en todo caso las dosis previstas sean aplicadas en segundas dosis a los grupos pendientes de recibirlas, principalmente en municipios del interior.

TODAS SON BUENAS. Ruiz Sánchez exhortó a las personas a vacunarse, y a no esperar a que lleguen lotes de la farmacéutica Pfizer, de la cual ya no habrá al menos pon un tiempo prolongado. En ese sentido, dijo que cualquier vacuna contra COVID-19 independientemente de la farmacéutica que sea aplicada, tienen altos grados de efectividad, por lo que pidió no dejar pasar la oportunidad para que pronto la pandemia sea superada.

“Recuerdo que hace año y medio peleábamos por una vacuna, la que fuera. Pues ahora ya la tenemos. Hay que acudir a los puntos de vacunación para salir más rápido de esto. Vamos a esperar a ver cómo responden los de 18 a 29 años, porque se habrá de hacer una valoración, si la gente no responde no tiene caso pedir más vacunas…” Aldo Ruiz Sánchez, delegado del Gobierno Federal