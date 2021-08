Karla Aguilera Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-La producción en 13 de 21 industrias manufactureras en Jalisco aún no recupera los niveles que tenía en términos de valor antes de la pandemia de Covid-19.

Por ejemplo, la industria de insumos textiles produjo entre enero y mayo pasados mercancías por 242 millones de pesos, 56 por ciento menos respecto a los 547 millones del mismo periodo del 2019, antes de la pandemia, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi, en valores constantes, es decir, descontando la inflación para poder comparar.

Otras industrias que tampoco han recuperado su nivel prepandemia son la del vestido, cuyo valor de la producción de enero a mayo fue 41 por ciento menor respecto al mismo periodo del 2019; cuero y piel, 31 por ciento abajo; automotriz, 29 por ciento menos; maderera, 24 por ciento abajo; producción de aparatos eléctricos, 22 por ciento menos; la electrónica, 19 por ciento abajo; derivados del petróleo, 14 por ciento abajo; productos textiles, 12 por ciento menos; papelera, 10 por ciento abajo; bebidas y tabaco, 2 por ciento menos; plástico y hule, 1 por ciento abajo, y la industria de productos metálicos, con 0.4 por ciento menos.

En contraste, ocho industrias manufactureras en la entidad ya igualaron e incluso superaron los niveles de producción que tenían antes de la pandemia, como la industria metálica básica, que de enero a mayo produjo bienes por 6 mil 619 millones de pesos, 25 por ciento arriba respecto a 5 mil 296 millones del mismo periodo del 2019.

Otras industrias que también recuperaron y rebasaron su nivel prepandemia son la impresión, cuyo valor de la producción de enero a mayo estuvo 24 por ciento arriba respecto al mismo periodo del 2019; la mueblera, con 17; maquinaria y equipo, con 16; química, con 8; productos de minerales no metálicos, con 6; otras industrias manufactureras, con 6, y la alimentaria, con 4 por ciento más.

En total, la producción de las industrias manufactureras en Jalisco fue de 229 mil 939 millones de pesos de enero a mayo, 4 por ciento menos respecto a los 238 mil 367 millones del mismo periodo del 2019.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que con la crisis económica que trajo la pandemia, los consumidores han moderado sus compras, lo que ha afectado las ventas de industrias como la del vestido, textil y calzado, entre otras.

“La industria está muy golpeada y no ha podido reactivarse bien económicamente, es muy lenta su recuperación y sigue haciendo falta un gran impulso del Gobierno federal”, concluyó.