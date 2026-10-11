CDMX.- El estreno de El Poder de la Red tuvo un desempeño discreto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, donde recaudó apenas 5.5 millones de dólares y ocupó el quinto lugar, según informó AP.

La película, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, aborda la historia de una denunciante de Facebook que filtró documentos comprometedores a un periodista de The Wall Street Journal. Protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong, recibió críticas mixtas y negativas.

Su debut quedó lejos de los 22 millones que consiguió Red Social hace 16 años, cinta que terminó acumulando 224 millones de dólares mundialmente y obtuvo tres premios Óscar.

La producción de Sony Pictures costó aproximadamente 30 millones de dólares, sin incluir publicidad.

Mientras tanto, Other Mommy encabezó la taquilla norteamericana con 27.5 millones de dólares, seguida de Verity, con 11.5 millones; Resident Evil, con 8.4 millones, y Heart of the Beast, con 7.1 millones.