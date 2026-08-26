Un Nissan Tsuru con reporte de robo vigente fue localizado abandonado en calles del fraccionamiento Solidaridad I, durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía Municipal.

Los uniformados circulaban de poniente a oriente por la calle Unidad cuando, casi en el cruce con avenida Siglo XXI, detectaron un automóvil Nissan Tsuru modelo 2009, color blanco, sin placas de circulación y mal estacionado. Una de sus puertas se encontraba entreabierta.

Los policías se aproximaron a la unidad y buscaron en el sitio a alguna persona que pudiera identificarse como propietaria, pero nadie se presentó para reclamarla.

Ante las condiciones en las que fue encontrado el vehículo, los oficiales revisaron el número de serie y solicitaron su consulta en el sistema correspondiente. El resultado confirmó que el automóvil tenía un reporte de robo vigente.

El Tsuru quedó asegurado y fue retirado mediante una grúa para posteriormente ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La autoridad ministerial quedó a cargo de continuar con las investigaciones relacionadas con el robo y el hallazgo del vehículo.