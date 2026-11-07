Una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente fue localizada por elementos del Mando Coordinado mientras realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento El Mirador, en el municipio de Calvillo.

La unidad, una Italika color negro, se encontraba estacionada sobre la calle Sierra del Laurel y llamó la atención de los uniformados debido a que no portaba placas de circulación.

Ante esta situación, los policías procedieron a revisar el número de serie de la motocicleta y consultaron sus datos en el sistema Plataforma México, a través del C5i.

La búsqueda confirmó que la unidad tenía un reporte de robo vigente, por lo que los oficiales procedieron a asegurarla.

Finalmente, la motocicleta fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con sede en Calvillo, para continuar con los trámites legales correspondientes.