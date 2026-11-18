Un joven de 20 años, originario de Jalisco, terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que intentó evadir una revisión cuando circulaba a bordo de una motocicleta sin placas en el municipio de Jesús María. Durante la intervención, los uniformados le encontraron aproximadamente 15 gramos de una sustancia con características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Paseo de las Maravillas. Al llegar al cruce con la avenida Siglo XXI, detectaron una motocicleta negra que circulaba sin placa de circulación.

Los oficiales le marcaron el alto al conductor, pero este hizo caso omiso a la indicación y aceleró para intentar alejarse. Sin embargo, los uniformados le dieron alcance metros adelante y procedieron a interceptarlo.

El motociclista se identificó como Saúl “N”, de 20 años, originario del estado de Jalisco. Durante una inspección preventiva, los agentes encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 15 gramos de una sustancia granulada, aparentemente droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada y la motocicleta.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica.