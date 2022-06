El Municipio de Aguascalientes continúa sin un proyecto definido para revivir a la antigua Línea de Fuego, informó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

La antigua Línea de Fuego ubicada sobre la avenida Antiguo Camino a San Ignacio, a espaldas de los fraccionamientos Colinas del Río y Los Sauces, lleva años convertida en un área propicia para la delincuencia, su descuido es evidente y no hay ni un valiente que quiera transitar por la zona aún a plena luz del día, debido al temor de ser asaltados por los adictos que hicieron de las pocas estructuras existentes, sus picaderos.

Administraciones van y vienen y el proyecto para rescatar la zona parece no terminar de cuajar.

En entrevista, el presidente municipal reconoció que no existe un plan claro, para el rescate de la antigua Línea de Fuego. “Lo primero sería lograr la compra y son compras que no se dan de un mes a otro, es negociar con los propietarios, posteriormente sería que el IMPLAN haga un estudio de las unidades económicas existentes en la zona, ver cuáles son las necesidades de los polígonos”, explicó.

A pesar de ello, recientemente en Sesión de Cabildo se aprobó la adquisición de dos nuevos lotes. “Todavía hay algunos lotes que son de particulares y estamos negociando con ellos, no podemos hacer alguna intervención hasta en tanto no tengamos la certeza jurídica de todo el polígono ubicado entre Colinas del Río y los Sauces”, dijo Leo Montañez.

Respecto al costo que le generó al Municipio la adquisición de los nuevos lotes, el edil mencionó que “uno se adquirió por 127 mil pesos y otro por 90 mil pesos algunos tienen metros cuadrados de construcción que se tendrán que demoler”.

Los proyectos que podrían llevarse a cabo una vez se logren adquirir todos los predios del terreno son: un parque especial para adultos mayores, un Centro de Capacitación, un Centro de Oficios o dejar algunos polígonos para la creación de Centros de Salud.

En 2019 fue autorizada la adquisición de 25 predios a favor del ayuntamiento de Aguascalientes en la antigua Línea de Fuego, a fin de implementar un proyecto integral para el saneamiento y la reactivación de esa zona, sin que hasta el momento pueda concretarse.

