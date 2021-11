La Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes hace un enérgico llamado a los promotores de eventos a solicitar sus licencias correspondientes cuando menos con una semana de anticipación, y no exponerse a ser cancelados, tal y como estuvo a punto el Concierto de Julión Álvarez, a quien finalmente se le concedió un permiso extemporáneo para no deslucir el Congreso Nacional Charro.

David Ángeles Castañeda, director de reglamentos, aseveró que el Concierto de Julión Álvarez estuvo a punto de ser suspendido, hasta las 10:30 de la noche pudieron solucionar el incumplimiento por parte de la empresa promotora y para ello se tuvo que movilizar la caja de fiscalización del Municipio para hacer el cobro correspondiente por la cantidad de 14 mil 400 pesos.

Los promotores de Julión Álvarez no prepararon su evento con todos los requisitos exigidos, porque sí contaban con su permiso para la Arena San Marcos, pero no para un evento como un concierto, y para apoyar el Congreso Charro y con la intervención de la Secretaría de Finanzas se pudo regularizar a última hora.

SE LES BARRIÓ. Agregó que los organizadores o promotores de eventos deben solicitar sus licencias cuando menos una semana antes de las fechas programadas, y en algunas ocasiones se ha apoyado cuando han demostrado que se les olvidó, y se hace para no afectar las inversiones, pero no deben abusar de estas prácticas porque no se permitirá que suceda y pongan en riesgo a la gente que compra sus boletos y a los artistas.

David Ángeles Castañeda señaló que los promotores no deben hacerse los sordos, ellos saben los requisitos, y no querer justificarse que era un evento del Congreso Nacional Charro, “era obvio que el Gobierno capitalino estaba atento y tenía identificado que no habían hecho el trámite en el CAM y en ningún otro lugar”.

Por esa ocasión se decidió apoyar a este evento del Gobierno del Estado, otorgando una licencia extemporánea, pero de otra manera habría sido suspendido.

SEMÁFORO VERDE. Sobre el aforo en el concierto de Julión, dijo que ese tema le compete a la Guardia Sanitaria, además Aguascalientes se encuentra en semáforo verde y no existe un nuevo decreto que establezca un porcentaje determinado, motivo por el cual los lugares ya pueden estar por encima del 80% de ocupación, “es un evento normal como sucedía hace dos años”.

Respecto a la venta de alcohol, mencionó que desde el pasado 5 de noviembre ya contaban con el permiso correspondiente tramitado por la Secretaría de Turismo y la Sedrae, para el evento de la Arena San Marcos.