Tras siete meses de incapacidad y sin que el IMSS le haya realizado la cirugía de rodilla que necesita, Laura Alicia García Carrasco recibió una contrarreferencia en la que se establece que deberá regresar a trabajar el próximo 28 de noviembre, pese a que presenta severas dificultades para caminar y continúa pendiente la operación, cuyo plazo para realizarse vence el 21 de noviembre.

Su esposo, José Reyes Gutiérrez, denunció que la paciente fue sometida al protocolo quirúrgico para una artroplastia total de rodilla derecha, pero la intervención no se ha realizado bajo el argumento de que no hay insumos disponibles para llevar a cabo la operación.

Laura Alicia trabaja como vigilante y padece gonartrosis en ambas rodillas, con una afectación más severa en la derecha. Su padecimiento comenzó hace tres años y medio y ha reducido considerablemente su movilidad, al grado de que necesita una andadera y una silla de ruedas para desplazarse.

El denunciante señaló que el especialista que ha dado seguimiento al caso durante los últimos meses conoce la evolución de la paciente, quien incluso fue sometida a valoraciones de medicina interna y preanestesia para avanzar con el procedimiento. Sin embargo, hasta el momento no se le ha asignado una fecha para la intervención y, según su esposo, la vigencia de los estudios preoperatorios vence el 21 de noviembre.

Reyes Gutiérrez cuestionó que, en la contrarreferencia emitida el 3 de noviembre, se establezca que su esposa deberá regresar a sus actividades laborales a partir del día 28, pese a que solo puede mantenerse de pie durante dos horas y presenta restricciones para cargar objetos pesados, subir escaleras y trasladarse.

Añadió que la paciente también padece diabetes, hipertensión y afectaciones emocionales derivadas de su situación y del presunto maltrato recibido durante la atención médica. Ante estas circunstancias, informó que presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).