Las condiciones económicas del país seguirán sin cambios, pese al reiterado señalamiento del Gobierno Federal que se vive mejor que en otras administraciones, basado en la entrega de recursos a adultos mayores, a jóvenes y personas con discapacidad, entre otros sectores, lo cual no genera capital ya que se utiliza para gastos de manutención.

Ante la cercanía del ciclo electoral, anunció que se adelantarán para marzo los apoyos sociales, que en algunos casos será el equivalente a dos bimestres, lo que significa un monto superior a los 200 mil millones de pesos y otro tanto que el régimen suma a esta dispersión y que proviene de las remesas que envían los mexicanos que trabajan en el extranjero.

Para el director del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), Alberto Aldape Barrios, es intrascendente el programa de reactivación económica de la Secretaría de Economía, en función que sus cuatro puntales son los mismos de otros sexenios, incluso en el plan global hay acciones completamente populistas y francamente engañosas, es el caso de otorgar 60 mil créditos de 25 mil pesos cada uno, cuando el censo económico del Inegi registra 6 millones de unidades económicas, en consecuencia sólo se apoyará al 0.1% de las empresas mexicanas.

En relación con el fortalecimiento del mercado interno, el ingeniero Aldape cuestionó cómo se puede tener resultados si no hay poder adquisitivo, lo que sí existe es una pobreza laboral por lo que las personas y las familias sólo tienen dinero para lo más indispensable, como es la compra de alimentos y en algunas ocasiones para ropa y calzado, omitiendo el Gobierno mencionar que actualmente el 44% de los habitantes están en esa condición.

La pretensión gubernamental que el centro y norte de la República compre lo se produce en el sur-sureste, lo que sería posible siempre y cuando produjeran materias primas, puesto que el centro y norte están industrializados, tienen un alto uso de tecnologías, son exportadores y compiten en varias regiones del mundo.

Lo que encuentra Aldape Barrios en el Plan Nacional de Reactivación es “un catálogo de buenas intenciones y que no dice lo que realmente necesita el país”, tan es así que el programa de las tortillerías lo puso en marcha Vicente Fox “y otras vez destinado a ser populista, porque el sector que más consume tortillas es la población con menor poder adquisitivo”.

Respecto al anuncio de la Federación sobre mejora de trámites, la Organización para la Cooperación y Desarrollos (OCDE) evalúa la mejora regulatoria y actualmente tiene calificado a México como un país con un sinnúmero de problemas en este renglón. Haber eliminado Pro-México para que sólo sean las embajadas las que promuevan al país dejó fuera una entidad especializada que dio buenos frutos y que ahora es apenas una parte de las actividades de las representaciones diplomáticas, inclusive Pro México era un buen enlace que tenían los gobiernos locales para impulsar sus estados y municipios.

En esencia, el Plan de Reactivación no pasa de ser un propósito y el cual incluye cuestiones que se hicieron en el pasado, sólo que entonces había expertos en cada área que daban frutos, lo que hoy no se tiene porque no se le da entrada a lo verdaderamente importante como es una participación abierta del sector productivo.

CRISIS DE ALINEACIÓN

Por obra y gracia del Instituto Estatal Electoral (IEE) y del Tribunal Local Electoral (TLE), los partidos políticos son obligados a modificar sus listas de candidatos para darle entrada a miembros de grupos no previstos en las convocatorias respectivas, lo que mete en un problema mayúsculo a cada formación ya que a estas alturas la mayoría ya designó a sus abanderados, por lo que quitar a uno de ellos les puede acarrear demandas ante los tribunales.

Se les ha ordenado que deben incluir a miembros de la minoría indígena y de la diversidad, entre otros, por lo cual quienes queden dentro de esa relación no tienen que ser militantes del partido ni abrazar sus postulados, por consiguiente ellos serán una especie de “candidatos independientes”, que si llegan a ser parte de la próxima legislatura pueden pertenecer a la fracción legislativa que los llevó al cargo o irse por la libre.

Aunque el IEE alegue que es obligatorio que los partidos prevean esa situación, no deja de ser extraño que a unas semanas de que se inicien las campañas salga con que debe echar a algunos aspirantes para darle cabida a los que el organismo disponga.

De cara a esa cuestión, sería conveniente que a futuro los partidos envíen al IEE todos los nombres de sus aspirantes y que sea el Instituto quien designe los competidores en distritos y alcaldías, porque además se debe tomar en cuenta la división de género, de ahí que es preferible que el Instituto haga los acomodos y así se evite alentar esperanzas.

Algo similar ocurre con el Tribunal Local Electoral, que en enero pasado revocaron el acuerdo de designación de consejeros distritales y municipales que dispuso el IEE, al considerar que el Instituto “no aplicó bien la cuota a grupos minoritarios”, al destinar el 10% a favor del sector en vulnerabilidad, cuando debió ser de 18 cargos propietarios y no solo 13. En su momento, la magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández expuso que por lo que hace a la medida afirmativa establecida por el propio Tribunal al resolver a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular de personas mayores de 60 años, con alguna discapacidad, como no binarios e indígenas, “el Consejo General del IEE realizó una interpretación limitada y sesgada de la cuota del 10% a favor de estos grupos”.

La decisión del TLE es similar a la que adopta el IEE, ya que se debieron descartar nombres de los consejeros designados para darle cabida a lo que acordó el Tribunal, por lo que bien podrían evitarse estos cambios con sólo enviar las probables designaciones al TLE y ahí que se hagan las distribuciones.

Aunque parezca un poco extraño, en el Instituto y en el Tribunal ninguno de los consejeros o magistrados es parte de la diversidad sexual y tampoco pertenecen a una minoría étnica, por lo que bien podría aplicarse aquello de que “se haga la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre”.

BALDOSAS DESTROZADAS

Hace algunos meses se mencionó en este espacio que en la Plaza de Armas, casi esquina con Nieto y José María Chávez, había una baldosa partida en varios pedazos por lo que era necesaria su reposición para evitar que otras siguieran ese destino, pero la lejanía que hay de Palacio Municipal hasta ese lugar impidió que se hiciera, por lo que hoy son varias las piezas que están fragmentadas y de seguir así continuará destrozándose el piso, que al ser el lugar más céntrico de la ciudad debe tener el máximo cuidado. Además del lamentable estado en que se encuentra, es indudable que representa un peligro para los peatones, que gran número cruzan por el lugar. Ojalá que no se tarden en hacer los arreglos necesarios, aunque para ello tengan que utilizar un helicóptero.

SE PULVERIZA

La Rondalla es uno de los grupos musicales de mayor tradición en Aguascalientes y que se integra con ex alumnos del Instituto de Ciencias y Tecnologías (IACT), antecedente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Todos ellos, hombres en plenitud de su vida profesional y familiar, decidieron seguir con esta actividad, pero a últimas fechas sufrieron dos bajas muy sensibles, primero fue Luis Reséndiz García y recientemente José Gerardo Morán Romo, ambos ingenieros. Morán era aficionado a los toros, pasión que heredó de su padre José Morán Ruiz, quien por varios años fue jefe de Redacción de El Sol del Centro y también cronista taurino. Para los miembros de esta agrupación, perder a dos de sus voces ha sido un golpe muy duro, así lo denotan en la despedida pública que hacen: “Señor, confiamos en tus promesas, en que los que mueren aún viven en tu presencia, sus vidas cambian pero no terminan”.