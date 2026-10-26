Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes la contratación de médicos cubanos al asegurar que, sin su participación, numerosos hospitales del País no podrían atender a buena parte de la población mexicana.

Ante las críticas por la incorporación de personal cubano al sistema público de salud, la Mandataria rechazó que los especialistas procedentes de Cuba reciban salarios superiores a los de sus colegas mexicanos y aseguró que son contratados directamente.

«Si no hubiera médicos cubanos en muchos de los hospitales no podría estarse atendiendo a mucho de la población mexicana», afirmó Sheinbaum quien insistió en que ambos grupos de profesionales reciben la misma remuneración.

Durante la mañanera, se preguntó a la Presidenta sobre la insuficiencia de especialistas para ampliar los servicios hospitalarios, particularmente, en regiones donde resulta difícil contar con personal médico.

En respuesta, aseguró que el Gobierno federal apuesta por incrementar la formación de especialistas nacionales, mediante la ampliación de las plazas de ingreso a residencias médicas y la incorporación de más hospitales escuela.

La Mandataria federal presentó cifras de la Secretaría de Salud, en las que se afirma que las plazas nuevas para residencias pasaron de 8 mil 333 en 2019 a 18 mil 926 en 2026; es decir,un incremento de 127 por ciento.

Según la gráfica, el mayor salto ocurrió entre 2020 y 2021, cuando los espacios aumentaron de 10 mil 225 a 18 mil 962.

Un año después alcanzaron 19 mil 256, el nivel más alto de la serie, antes de estabilizarse alrededor de 19 mil anuales.

Sheinbaum atribuyó esa expansión a las decisiones tomadas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se duplicó la capacidad de ingreso a las especialidades médicas.

El efecto de esa ampliación, explicó, comenzó a reflejarse en la disponibilidad de profesionales que ingresaron a residencias de tres años en 2021 y ya concluyeron su formación, aunque otras especialidades, como neurocirugía, requieren periodos más prolongados.

Según explicó, la siguiente etapa contempla incorporar más hospitales escuela para aumentar la formación de especialistas, siempre que las unidades médicas reúnan las condiciones necesarias y cuenten con la aprobación de los expertos.

Dijo que, además de ampliar las residencias, el Gobierno busca aprovechar esquemas de trabajo en dos turnos y organizar jornadas quirúrgicas en distintas regiones, con el propósito de acercar la atención especializada a comunidades apartadas.