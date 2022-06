Sin máxima categoría otro año

Uno de los deportes que tiene mayor calidad para Aguascalientes es el baloncesto, gracias al talento tanto en la rama varonil como en la femenil que ha llevado a diversos equipos a destacar a nivel nacional. Ya sea en competencias de cinco por cinco o tres por tres, Aguascalientes siempre es un candidato a pelear el título a cualquier torneo al que se va.

No obstante, el 2022 no será el año en el que el baloncesto universitario dé el paso a poder competir ante las mejores universidades del país en la Liga ABE, luego de que ninguno de los dos equipos que aspiraban a ascender lograran el cometido de ganar uno de los dos boletos disponibles para el ascenso. En la rama femenil, las Borreguitas del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes avanzaron a los cuartos de final en donde fueron derrotadas por la Universidad Modelo, que a la postre sería el campeón de la categoría. En la rama varonil, la UP Bonaterra fue de más a menos, quedando fuera en la etapa de grupos con marca de 1-2 en un torneo en donde se esperaba mucho más de esta quinteta.

Con estos resultados, Aguascalientes se quedará sin representantes en la máxima categoría del baloncesto universitario por otro año más. El último equipo que estuvo en la Primera División fue la UP Bonaterra en el 2019, año en donde perdió la categoría, misma que no ha podido recuperar ya sea por un tema de pandemia que suspendió las competencias o al ser eliminados en la pelea por el ansiado ascenso.

A pesar de este revés para el baloncesto universitario, el trabajo y desarrollo de los programas deportivos en esta disciplina van por buen camino. Tanto la UP como el Tecnológico de Monterrey han demostrado su talento en competencias tanto locales como regionales por lo que sólo falta un pasito más para poder hacerlo a nivel nacional. La Universidad Cuauhtémoc y la Universidad Autónoma de Aguascalientes son dos de las instituciones que han quedado un poco rezagadas por temas ya sea económicos o de salud que por la pandemia han decidido todavía esperar para regresar a las competencias nacionales. Lo que es un hecho es que talento sobra en Aguascalientes y tarde o temprano se disfrutará un equipo de máxima categoría, por lo pronto las quintetas deberán concentrarse en el reclutamiento de nuevo talento junto con la planeación de pretemporada más torneos locales rumbo a una nueva temporada.

¡Participa con tu opinión!