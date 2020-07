Aclara el Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes que las consultas ordinarias siguen suspendidas para la población en general hasta en tanto cambie el semáforo epidemiológico en el estado, sin embargo, las emergencias sí son atendidas, previa valoración del dentista, así lo señaló la secretaria de Protocolos de dicha agrupación, Ana Italia Marín Bosque.

La especialista comentó que desde marzo pasado en que inició la contingencia en el país, quedó suspendida toda consulta ordinaria, sin embargo, de manera gradual y conforme vaya cambiando el semáforo, los dentistas podrán recuperar sus actividades. Señaló que el dentista es un actor que normalmente ha estado expuesto durante toda su vida a lo que se conoce como infección cruzada y siempre se han vacunado contra distintos virus como la hepatitis, e incluso cuando surgió el VIH en los años 80, no se usaban guantes y ello vino a revolucionar los protocolos, al igual como ocurre actualmente con el COVID-19.

Por lo anterior, dijo que en cuanto las autoridades de salud en el Estado y el propio Comité Estatal de Salud Bucal lo autoricen, los dentistas van a regresar a las actividades normales en sus consultorios bajo estrictas medidas de protección tales como cubrebocas especiales, goggles, caretas, guantes y trajes especiales, pero también los pacientes deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas.

Asimismo, aclaró que en caso de alguna emergencia que realmente amerite o comprometa el estado general del paciente, el médico dentista valorará si se requiere de una atención en consulta o bien si sólo con farmacoterapia es suficiente. “Lo que quiere la autoridad de salud es que no haya gente con dolor, con infecciones agudas y van a ser atendidos en su momento por supuesto. Siéntanse confiados que cuando lo necesiten, pueden hacer una llamada telefónica y el dentista va a valorar si es prudente la atención o si puede dar por lo pronto medicamento, no vamos a dejar a nadie desatendido”.

