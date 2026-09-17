Una motocicleta con reporte de robo vigente fue recuperada por elementos de la Policía Estatal, quienes detuvieron al hombre que la conducía por avenida Adolfo Ruiz Cortines, al poniente de la ciudad.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una motocicleta Italika blanca, con placas de Aguascalientes, que circulaba sin luces posteriores. Ante la irregularidad, marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión preventiva.

El motociclista se identificó como José N, de 42 años. Al solicitarle los documentos de la unidad, señaló que no llevaba consigo la tarjeta de circulación.

Los policías consultaron entonces los datos y el número de serie de la motocicleta en Plataforma México, donde apareció un reporte de robo vigente.

Tras confirmarse el señalamiento, José N fue detenido y trasladado junto con la motocicleta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, quien determinará su situación jurídica. La unidad permanecerá asegurada para posteriormente ser entregada a quien acredite legalmente su propiedad.