Una conductora perdió el control de su camioneta y terminó estrellándose contra un árbol la mañana de este martes, en el cruce de avenida de los Maestros y avenida Mediterráneo.

El choque ocurrió alrededor de las 07:00 horas. María, de 43 años, conducía una camioneta Volkswagen modelo 2009, color amarillo y con placas de Aguascalientes, sobre avenida de los Maestros, de sur a norte y por el carril izquierdo.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, al llegar al cruce con avenida Mediterráneo la mujer no respetó los límites de velocidad, perdió el control de la dirección hacia su costado derecho y la parte lateral delantera izquierda de la unidad golpeó un árbol.

Después del impacto, el vehículo giró hacia la derecha y quedó detenido con el frente orientado hacia el sur.

Policías viales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente una grúa trasladó la camioneta a la pensión.

A la conductora le fueron levantadas infracciones por no respetar los límites de velocidad, manejar sin licencia y omitir las medidas preventivas necesarias.