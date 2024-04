Xavier González Fisher, presidente del Colegio de Notarios, llamó a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar posibles fraudes y problemas legales en las transacciones inmobiliarias, e instó a buscar asesoría profesional. Afirmó que la transparencia y la diligencia son fundamentales para proteger los intereses de los ciudadanos.

González Fisher comentó que la falsificación de información con el fin de adquirir propiedades a precios bajos sigue siendo una preocupación en nuestra sociedad. Agregó que la detección de estos casos es compleja, pero recalcó la importancia de solicitar la escritura original al realizar una compra. “Si el vendedor no puede presentar la escritura original, es una señal de alerta que no se puede ignorar”, enfatizó.

El presidente explicó que el registro de las escrituras es público y que cualquier persona puede solicitar copias, lo que incrementa el riesgo de que caigan en manos equivocadas. “La precaución básica y fundamental es exigir la escritura original al vendedor”, subrayó. Además, destacó que los notarios también requerirán este documento como parte del proceso de compra, negándose a proceder si no se presenta.

Sobre la persistencia de estos casos, González Fisher admitió que no suelen detectarse de inmediato, lo que complica su identificación. Dio ejemplos de situaciones en las que los problemas pueden surgir más tarde, como al pagar impuestos sobre la propiedad o al descubrir construcción no autorizada en un terreno. “Es crucial mantenerse al día con el pago de impuestos y estar atentos a cualquier actividad sospechosa en nuestras propiedades”, recomendó.

Finalmente, González Fisher enfatizó la disposición del gremio notarial para ayudar a la ciudadanía a organizar sus asuntos legales. “Siempre estamos disponibles para brindar orientación y asesoramiento a aquellos que lo necesiten”, por lo que exhortó a los ciudadanos a buscar el consejo de notarios de confianza y, en caso de no contar con uno, a acudir al colegio o a la Secretaría de Gobierno para recibir la orientación adecuada.