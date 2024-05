Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, confirmó que el proceso electoral en el estado avanza sin incidentes mayores que comprometan su integridad. Además, descartó cualquier influencia de las administraciones estatal y municipal en los comicios federales.

La funcionaria señaló que no se han registrado denuncias formales contra actores políticos por prácticas indebidas, incluyendo acusaciones recientes que no han derivado en investigaciones oficiales.

Enfatizó la obligación de todas las partes de acatar las normativas electorales establecidas por la ley y la Constitución. «Es nuestro deber garantizar que los actores políticos cumplan con las reglas. Estamos abiertos a recibir cualquier denuncia, y serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar el seguimiento de las investigaciones», explicó.

Respecto a la compra de votos y otras irregularidades, la vocal ejecutiva resaltó la importancia de la participación ciudadana para denunciar estas acciones.

Además, mencionó que no se han recibido quejas contra una candidata al Senado, acusada recientemente en un audio de amenazar con retenciones salariales a su equipo por incumplimiento de metas.

Castrejón Hernández concluyó reiterando la importancia de mantener la civilidad y el respeto a las leyes durante el periodo electoral, subrayando que la situación en Aguascalientes se mantiene estable y que las autoridades electorales están listas para atender cualquier eventualidad.