La necropsia realizada al cadáver de la mujer que fue encontrada flotando en una pileta de una finca abandonada, no pudo determinar la causa de su muerte. Por ello, se procederá a realizar estudios de Histopatología. Cabe destacar que los médicos forenses que participaron en la necropsia no encontraron huellas de violencia en el cuerpo.

El pasado lunes, alrededor de las 15:20 horas, unos rotulistas que estaban pintando la barda de una finca en construcción, localizada en la carretera federal No. 45 Sur, junto al Hotel Holiday Inn & Suites, descubrieron un cadáver en avanzado estado de putrefacción. El cuerpo estaba flotando boca abajo en una pileta llena de agua.

Inmediatamente, al lugar del hallazgo acudieron policías preventivos del Destacamento «Insurgentes», una ambulancia de la Cruz Roja, además de elementos de la Guardia Nacional. No fue sino hasta la mañana del martes cuando los Bomberos Municipales de Aguascalientes lograron recuperar el cuerpo. Se determinó que se trataba de una mujer.

Con el propósito de realizar las investigaciones pertinentes, acudieron a la escena del hallazgo agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

El cadáver de la desconocida fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Sin embargo, debido a su avanzado estado de descomposición, no se pudo establecer la causa de su muerte. Se informó, no obstante, que la víctima, de entre 50 y 55 años de edad, habría fallecido entre 6 y 12 días antes del hallazgo.