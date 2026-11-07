Una camioneta terminó envuelta en llamas luego de protagonizar un choque por alcance sobre el bulevar a Zacatecas, a la altura de avenida Aguascalientes. Policías estatales que patrullaban la zona intervinieron para sofocar el incendio con ayuda de una pipa de agua que pasaba por el lugar.

El accidente involucró una camioneta Ford Courier, color rojo, con placas de Aguascalientes, conducida por Álvaro “N”, de 50 años, quien explicó a los oficiales que se había quedado sin frenos, por lo que terminó impactándose contra otro vehículo que circulaba delante de él.

La segunda unidad involucrada se retiró del sitio, mientras que la camioneta comenzó a incendiarse. En cuestión de momentos, las llamas se extendieron por la cabina y el compartimiento del motor.

Ante el riesgo de que el fuego consumiera por completo la unidad, los uniformados solicitaron apoyo al conductor de una pipa que transitaba por el bulevar. Con una manguera conectada al depósito de agua, los policías consiguieron extinguir las llamas.

Posteriormente llegaron bomberos estatales a bordo de la unidad UE-42, quienes revisaron la camioneta para descartar riesgos adicionales.

Finalmente, elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y de las diligencias correspondientes.