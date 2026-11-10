El gobierno federal prepara la licitación para construir dos retornos vehiculares elevados en la carretera federal 45 norte, en los kilómetros 15+800 y 16+950 en el tramo Aguascalientes-Zacatecas, con una inversión estimada de 236 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado tiene a su cargo la ejecución del proyecto complementario denominado herradura norte, informó la directora del Centro SICT en la entidad, Leslie Figueroa Treviño.

Informó que ambas administraciones trabajan mediante un convenio de colaboración para desarrollar estas obras, cuyo propósito es mejorar la circulación y reducir los accidentes en uno de los corredores carreteros con mayor carga vehicular. El proyecto contempla la construcción de dos estructuras elevadas mediante apoyos y pilas de concreto, trabes tipo cajón y losas de concreto reforzado, con cimentaciones mediante pilotes de hasta 11 metros de profundidad, además de que se calcula una reducción de hasta 10 minutos en los tiempos de retorno.

El gobierno estatal ya comenzó los trabajos de su proyecto, mientras que la SICT prepara el procedimiento de licitación para construir la herradura sur. Aunque inicialmente se estimaba comenzar en diciembre, todavía no hay fecha definitiva para el arranque de las obras.

Actualmente, en esa zona existen retornos a nivel, lo que obliga a automovilistas a realizar maniobras de incorporación y cruce sobre la propia carretera. Aunque ambos proyectos se desarrollarán bajo características técnicas similares, cada administración tendrá la responsabilidad de licitar y ejecutar la obra que le corresponde.