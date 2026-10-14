La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, manifestó que apoyará a quien resulte ganador en la encuesta para definir la coordinación municipal de Aguascalientes.

Cuestionada en rueda de prensa sobre qué perfil prefiere para formar parte de la fórmula en la coordinación municipal, dijo que será respetuosa del resultado de la encuesta, que medirá el conocimiento y reconocimiento de los aspirantes entre la ciudadanía.

Manifestó que todos los aspirantes deben conocer el procedimiento de selección y señaló que tiene suficiente con que se elija a los perfiles más reconocidos, tanto en los municipios como en las coordinaciones distritales.

Ruvalcaba Gámez afirmó que el trabajo de la coordinación estatal está en curso para la conformación de equipos de trabajo en territorio, a través de asambleas informativas, rumbo al proceso electoral de 2027.

Afirmó que la problemática de Aguascalientes ya está identificada mediante un diagnóstico por sectores y colonias, con la participación de coordinadores territoriales, además del fortalecimiento de las estructuras de movilización.

Informó que se ha reunido con los dirigentes locales de los partidos aliados: Genny López Valenzuela, del Partido Verde Ecologista de México, y Héctor Quiroz García, del Partido del Trabajo, con el fin de avanzar en las definiciones dentro de estos organismos políticos.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez Lara, señaló que se está trabajando en la conformación de una alianza electoral a nivel local entre los partidos que integran la Cuarta Transformación.

Manifestó que también se trabaja a nivel nacional para avanzar hacia una coalición local y consideró que esta integración habría permitido ganar entre cinco y siete distritos locales en 2024, además de obtener cinco alcaldías.