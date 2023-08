En medio de la incertidumbre que rodea el estado actual del «Programa de Eficiencia Eléctrica del Municipio de Aguascalientes», el alcalde, Leo Montañez, aseguró que los recursos financieros erogados a Next Energy como parte del programa están protegidos dentro de un fideicomiso. Esto a pesar de que el parque fotovoltaico asociado al proyecto se encuentra inoperante.

Montañez Castro aseguró que a pesar del estancamiento en la generación de energía solar, la inversión municipal no está en peligro. «En este momento, el recurso que se genera y se dispersa está garantizado en el fideicomiso, por lo tanto, no hay daño a las arcas municipales», explicó.

Sobre la segunda etapa que según el contrato arrancará en noviembre de este año, el edil respondió que su viabilidad depende de los permisos del Gobierno Federal. No obstante, reiteró que los fondos permanecen seguros, lo que significa que, a pesar de los retrasos, la inversión inicial no está en riesgo y no afecta a las finanzas públicas.

«El recurso se encuentra garantizado en el fideicomiso para que permanezca allí mientras se resuelve la situación», afirmó Montañez, subrayando la importancia de salvaguardar los recursos municipales en medio de la incertidumbre en torno al proyecto.

El proyecto que forma parte del “Programa de Eficiencia Eléctrica del Municipio de Aguascalientes”, y que desde abril de 2020 debió haber iniciado operaciones, permanece inútil. Las 100 hectáreas ubicadas en la carretera 40, Cañada Honda-El Tepetate, a 11 kilómetros del noreste de la capital lucen plagadas de paneles solares que hasta el momento no generan un solo kWh.

La primera etapa debió entrar en funcionamiento el 1 de abril de 2020, mientras que la segunda está pensada para que arranque el próximo 1 de noviembre del año en curso; para lograrlo se instalaría una central eléctrica fotovoltaica en un terreno de 133 hectáreas 5 kilómetros al norte del predio original.