El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) cerró 2025 con 115 millones 557 mil pesos pendientes de aplicar a infraestructura educativa, pese a disponer de recursos acumulados de distintos ejercicios fiscales, según la auditoría 453 de la Cuenta Pública 2025, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe señala que el organismo no ejerció los 70 millones 712 mil 974 pesos que recibió durante ese año por concepto de remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), provenientes de la Secretaría de Finanzas (SEFI), además de 3 mil 408 pesos correspondientes a rendimientos financieros.

La revisión federal estableció que estos recursos permanecieron disponibles, sin que el instituto reportara pagos en los componentes financiados con dichos fondos durante el periodo fiscalizado.

Asimismo, la ASF identificó que, al 31 de diciembre de 2025, existía un saldo de 43 millones 346 mil pesos pendiente de aplicar a los objetivos del fondo, considerando los rendimientos financieros generados durante el ejercicio.

El organismo también arrastraba recursos de años anteriores. De acuerdo con la auditoría, contaba con 120 millones 501 mil pesos provenientes del periodo 2016-2024, cantidad que, sumada a los ingresos de 2025 y sus rendimientos, integró una disponibilidad acumulada de 198 millones 787 mil pesos.

De ese monto, el IIFEA ejerció y pagó 83 millones 230 mil pesos en obras educativas, mientras que 115 millones 557 mil pesos continuaban pendientes de aplicación al finalizar el año.

La ASF clasificó estas cantidades como recursos pendientes de aplicar, sin que tal condición represente, por sí misma, la existencia de daño patrimonial, irregularidades en su destino o desvío de fondos públicos.