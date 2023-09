Lorena Corpus Agencia Reforma

Luego de que una juez del Registro Civil de la CDMX emitió un certificado en el que se demuestra que el cantante Luis Miguel no es deudor alimentario moroso, como fue señalado por su ex pareja Aracely Arámbula, el abogado de la actriz aseguró que el cantante sí debe, porque no ha dado nada a sus hijos desde el 2019.

En el documento oficial se indica que tras la búsqueda realizada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a los que se refieren los artículos 35 y 323 séptimos del Código Civil para la CDMX, Luis Miguel Gallego Basteri, a la fecha, no se encuentra como deudor alimentario.

Fue emitido en la oficina central del Registro Civil de la CDMX y firmado por la licenciada Crystel Guadalupe Arellano Moreno.

De acuerdo con la ley, se considera deudor alimentario a quien no cumple con el pago de pensión alimenticia durante más de 90 días.

Hace unos días, Arámbula hizo mención de los deberes no cumplidos por el ídolo mexicano hacia sus hijos Miguel (16 años) y Daniel (14), señalando que así como «El Sol» es grande en los escenarios, debería serlo como padre.

«Sin duda existe la deuda. El último pago que le hizo este señor Gallego a la señora Arámbula fue en diciembre de 2019. A partir de ese día no volvió a pagar ni un centavo a favor de sus hijos», afirmó Guillermo Pous, abogado de la actriz, en entrevista telefónica.

Aclaró que el documento emitido por una autoridad judicial del Registro Civil es verdadero y actual, más no refleja la situación real.

«Para que alguien esté en ese registro como deudor alimentario moroso tuvo que haber existido la orden de un juez que solicitara fuera inscrito o registrado en tal condición», explicó Pous.

«Y le pongo el caso genérico, quítele el nombre de Aracely o Luis Miguel, pero si yo hubiera estado casado, me divorcio y tengo hijas menores y les debo pagar pensión, y si mi esposa no me ha demandado judicialmente, aparece que yo no soy deudor».

Lo que indica que por el momento no existe un procedimiento judicial que acredite que el cantante no ha cumplido con sus pagos de pensión en CDMX.

De esta forma, no aparece el nombre de Luis Miguel como deudor alimentario moroso.

«De lo contrario, si ya lo hubiera demandado y se acredita que no ha pagado la pensión, el juez hubiera tenido que emitir un juicio o sentencia y aparecería como deudor», agregó.