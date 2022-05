María Azucena Vásquez Mendoza Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Los trabajadores del País deben entregar a sus empleadores su Constancia de Situación Fiscal, pero si no lo hacen en el tiempo establecido no hay sustento legal para que les nieguen el pago correspondiente al salario, afirmaron expertos.

Las empresas estarán obligados a incluir el Código Postal de cada trabajador en los recibos de nómina, por lo que han pedido a sus empleados la Constancia de Situación Fiscal ya que en este documento fiscal aparece el domicilio completo de cada contribuyente.

Esto forma parte de los nuevos requisitos que impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), incluidos los recibos de nómina en su nueva versión 4.0, que será la única válida a partir de la fecha mencionada.

Sin embargo, se trata de una obligación fiscal que no tiene nada que ver con las obligaciones laborales de los patrones, por lo que no se puede «amagar» a los empleados con no pagarles alguna quincena labrada en caso de no entregarla en el tiempo establecido por cada empresa, según fiscalistas y contadores.

«Las obligaciones laborales deben ser cubiertas en tiempo y forma, este es un cumplimento fiscal que es independiente al pago de remuneraciones de los empleados.

«Se deben cubrir las obligaciones laborales, eso no va de la mano con este tema fiscal , las obligaciones fiscales deben ser cubiertas como marca la ley», dijo Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, sostuvo recientemente que no existe un motivo fiscal por el cual los empleadores pudieran negar el pago de sus salarios a aquellos trabajadores que no entreguen la Constancia de Situación Fiscal.

«Yo creo que son más bien cosas de hecho que de derecho y no debería perderse de vista que en este tema, no únicamente juega lo fiscal, sino también lo laboral y pensaría que no es válido retener una nómina simplemente por el hecho de que el trabajador no pudo entregar esta Constancia», declaró.

Ávalos señaló que en caso de que un trabajador no entregue su Constancia, será su empleador el que enfrente consecuencias, ya que no podrá deducir impuestos por el recibo de nómina de ese empleado.

Por otra parte, recordó que el fisco ha registrado falta de citas para que los contribuyentes realicen este trámite y otros, así como fallas en su página, por lo que el llamado del IMCP es que se otorgue una prórroga para que este nuevo requisito sea obligatorio hasta el 1 de enero de 2023 y no a partir de julio de este año.

El trámite para obtener este documento se puede realizar en la página web del SAT, en su aplicación móvil o en el aplicativo denominado SAT ID.

En la página sat.gob.mx, el trabajador debe dirigirse a la sección ‘Otros trámites y servicios’ dar clic en ‘Genera tu Constancia de Situación Fiscal’. Para esta opción, se requiere RFC y contraseña o firma electrónica vigente.

El aplicativo SAT ID también permite obtener el documento y para hacerlo, se requiere identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 posiciones.

Mientras que en la aplicación SAT Móvil sólo se piden el RFC y la contraseña del contribuyente.

Además, los contribuyentes pueden acudir sin cita a las oficinas del fisco para lo cual deben llevar una identificación oficial. Sin embargo, en los últimos días, se han registrado largas filas en estos lugares.

¡Participa con tu opinión!