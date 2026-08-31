Policías municipales detuvieron a dos hombres en el fraccionamiento Infonavit Pilar Blanco, luego de que presuntamente les encontraron cerca de 14 gramos de una sustancia granulada durante una revisión preventiva.

Los oficiales patrullaban sobre avenida del Faisán cuando detectaron a dos sujetos que circulaban en motocicletas sin casco de seguridad. Al advertir la presencia policial, ambos dieron una vuelta en “U” y avanzaron hacia los andadores Tonathiu y del Cisne.

En este último punto descendieron de las motocicletas e intentaron ingresar a un domicilio, por lo que los uniformados les marcaron el alto. De acuerdo con la información oficial, los hombres señalaron que trataban de evitar una infracción por no utilizar casco.

Tras acceder a una inspección preventiva, los policías localizaron dos envoltorios con sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 14 gramos.

Los detenidos fueron identificados como Orlando “N”, de 19 años, y Eduardo “N”, de 30, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.

También fueron aseguradas una motocicleta Italika tipo cross, negra con verde, y una Vento morada.