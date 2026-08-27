Sin casco, sin placas y en una moto robada

Un joven de 19 años fue detenido por policías municipales luego de ser sorprendido cuando circulaba en una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente, en calles del fraccionamiento Nazario Ortiz Garza.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros realizaban labores de vigilancia por la privada Pascual Cornejo Brun cuando detectaron una Vento Falkon, en colores blanco y negro. El conductor viajaba sin casco de seguridad y la unidad no portaba placas de circulación.

Los oficiales le marcaron el alto mediante señales audiovisuales, pero el motociclista avanzó algunos metros antes de detenerse cerca del cruce con la calle General Pascual Cornejo Brun.

Durante la intervención, los uniformados solicitaron al joven sus datos y la documentación de la motocicleta; sin embargo, manifestó que no contaba con papeles para acreditar la propiedad.

Tras revisar físicamente la unidad y consultar su número de serie con la central de radio, los agentes recibieron la confirmación de que la motocicleta tenía un reporte de robo vigente.

Derek “N”, de 19 años, fue detenido y trasladado junto con la motocicleta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.